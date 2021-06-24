Haziran ayı reel kesim güven endeksi açıklandı

Merkez Bankası haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 1749 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen reel kesim güven endeksi haziranda bir önceki aya göre 2.7 puan artarak 113 seviyesine yükseldi. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE),haziranda 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve RKGE-MA

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 21.8'E YÜKSELDİ

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken ve gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 21,8 seviyesine çıktı.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 13,3'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 70,9'a geriledi.