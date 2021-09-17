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Hazine ve Maliye Bakanlığından “Eski Hazinecinin yardım çağrısı” yazısına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün yayınlanan “Eski Hazinecinin yardım çağrısı” adlı köşe yazısındaki iddialara yönelik açıklama yapıldı.

Ekonomi 17.09.2021, 18:20
Hazine ve Maliye Bakanlığından “Eski Hazinecinin yardım çağrısı” yazısına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün yayınlanan “Eski Hazinecinin yardım çağrısı” adlı köşe yazısındaki iddialara yönelik açıklama yapıldı.

“Eski Hazinecinin yardım çağrısı” başlığı ile bazı gazetelerde yayımlanan iddialara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada “Bugün basında yer alan ’Eski Hazinecinin yardım çağrısı!’ başlığı ile yayımlanan köşe yazısına ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri; TCMB nezdindeki kamu mevduatı verilerinin; Hazine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı ve diğer kamu kurumlarının TCMB nezdindeki toplam mevduatını göstermesi, hazine nakit gerçekleşmelerinde SDR hesabında meydana gelen nakit hareketlerinin yer almaması, 4749 sayılı Kanunun 12’nci maddesi uyarınca, Hazinenin, TCMB ve diğer kamu bankaları nezdindeki hesapları arasında yaptığı aktarımların Hazine nakit rezervini değiştirmezken dönemsel olarak TCMB verilerinde artış veya azalışa neden olmasıdır. Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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