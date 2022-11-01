Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Önümüzdeki süreçte Kredi Garanti Fonu’nda (KGF) Türkiye’de ilk defa yeni bir yöntem uygulayacağız. Birincisi fatura karşılığı işlem yapıyoruz artık. Bu tamamen yüzde yüz hale dönüşmüş olacak. Son KGF’de bunun tecrübesini ettik. Hem kredi kullanıcıları hem bankalar hem de bizim açımızdan altyapısının test edildiği bir dönem oldu. Önümüzdeki süreçte KGF kullananların tamamı yüzde yüz verim için faturalı işlem yapacak."