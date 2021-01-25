Hayal gerçek oldu, Yüksek Hızlı Tren Sivas’ta

Performans testi için bugün Ankara’dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren Sivas’a ulaştı.

Ankara ile Sivas arasındaki ulaşımı 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ekim ayından bu yana süren ray oturtma ve ağırlık testlerinin ardından geçtiğimiz günlerde Yüksek Hızlı Tren ilk kez raylara girip Kırıkkale ve Sivas arasında ağırlık test sürüşünü gerçekleştirmişti. Bugün de ilk performans testi için Ankara’dan hareket etti. Saat 08.00’de başlayan performans sürüşü öğle saatlerinde Sivas’ta başarılı bir şekilde tamamlandı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da test sürüşü yapılan trenin içerisinde yer aldı. Yüksek Hızlı Treni Sivas’ta Sivas Valisi Salih Ayhan ve çok sayıda kişi karşıladı.

Hayal gerçek oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan Sivaslıların hayalinin gerçek olduğunu belirterek, “Sivas bugün çok heyecanlı. Güzel bir günü yaşıyor. Cumhuriyet tarihinin Sivas’ta yapılmış en büyük yatırımını açmaya an kaldı. Bunun en somut işaretini görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve takibinde, liderliğinde, Ulaştırma bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Genel müdürümüz ve yüklenici firmalara teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bugün Sivas’ta güneş ayrı bir güzel doğdu. Sivas’ın hayali gerçek oldu. Test sürüşlerinin ardından inşallah kısa sürede seferlere başlanılacaktır” dedi.

Test sürüşlerinin ardından seferler başlayacak

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 4-5 ay sürecek test sürüşlerinin ardından seferlerin başlayacağını belirterek, “Bugün bizim açımızdan heyecan verici. Yılların emeğini ve meyvesini bugün görmüş olduk. Hızlı trenimizle Kırıkkale ve Yozgat’tan geçerek Sivas’ımıza geldik. Artık tünelin ucundan ışığı gördük. İnşallah 4-5 ay sürecek test sürüşlerinin ardından yolculu işletmeye açmış olacağız. Bu büyük bir yatırım. 405 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının açılması. Devletimizin gücünü gösteriyor. Ülkemizin ekonomisinin gücünü gösteriyor. Bununla gurur duymamız lazım. Yeni hatların planlanması da bakanlığımız tarafından yapılmakta” dedi.