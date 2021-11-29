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Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber: 20 TL oldu

Birçok balıksever hamsi fiyatlarının düşmesini beklerken Samsun’da geçen hafta 10 TL olan hamsinin kilosu 20 TL’ye çıktı.

Ekonomi 29.11.2021, 17:34 29.11.2021, 17:50
Hamsi fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü haber: 20 TL oldu

Birçok balıksever hamsi fiyatlarının düşmesini beklerken Samsun’da geçen hafta 10 TL olan hamsinin kilosu 20 TL’ye çıktı.

Karadeniz Bölgesi’nin balık hali olan Samsun’da uzun bir süredir hamsinin fiyatının düşmesi bekleniyor. Bu sene palamuttan yüzü gülmeyen balıkçılar, zaman zaman hamsiden de umduğunu bulamıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan fırtına Karadeniz’deki balıkçıları da vurdu. Balıkçılar, bugün tezgahta 20 TL’ye satılan hamsinin fırtınanın etkisiyle ilerleyen günlerde 30 TL’ye kadar çıkabileceğini ifade ettiler.

“Hamsinin fiyatı yarın 30 TL olabilir”

Hamsinin göç balığı olduğunu ve teknelerin fırtınadan etkilenebileceğinin altını çizen balık satıcısı Kurtça Aydın, “1,5 aydır çoğunlukla hamsi satıyoruz. Bol çıktığı zaman hamsinin kilosunu 10 TL’den sattık. Hamsi göç balığı. Bu saatten sonra göç etmeye başlayacak. Bu geceden sonra fırtına bekleniyor. Yarın da hamsinin kilosu 30 TL’ye kadar çıkabilir. Geçen hafta 10 TL’ye de hamsi sattık. Bugün ise 20 TL’den satıyoruz. Hamsi biraz daha ucuz olsa daha fazla satarız ama bugünkü hamsinin boyu geçen haftaki hamsilerin boyuna göre oldukça büyük. Hamsi ve çinakop göç balığı olduğu için her an kaybolabilir” dedi.

“Günümüz şartlarında 20 TL pahalı değil”

Birçok tüketim maddesine göre kilosu 20 TL olan hamsinin fiyatının pahalı olmadığını dile getiren balık satıcısı İsmet Akpınar, “Şu şartlarda bence 20 TL pahalı değil. Her şey pahalandı balık yine aynı fiyatlarda sayıyor. 10, 15 ve 20 TL’ye balık yiyebiliyorsunuz. Bence bu fiyatlar gayet normal. Vatandaşların bu fiyata balığa rağbet göstermesi lazım. Bu fiyatlardan daha da ucuza yiyecek maddesi oldukça az. Bu vatandaşların işini anlamış değiliz. Bazen çok satış yapıyoruz bazen ise hiç tezgaha uğrayan olmuyor. Balık fiyatları kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre oldukça ucuz. Bazı yerlerde hamsinin 10 TL olması orada balığın ne kadar çıktığına bağlı. Balık bol çıkınca fiyatlar biraz daha aşağılara düşüyor” diye konuştu.

Balık alışverişi yapan vatandaşlar ise Samsun’da balık fiyatlarının diğer et ürünlerine göre oldukça ucuz olduğunu ve bu yüzden balık tüketmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Samsun’da çinakop kilo 30 TL, mezgit kilo 20 TL, istavrit kilo 10 TL, barbun kilo 20 TL ve çipura-levrek kilo 50 TL’den satılıyor.

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