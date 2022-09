Halkbank’tan Kadın Girişimci Destek Paketi ile 136 bin kadın girişimciye 16,3 milyar TL destek

Türkiye’deki tüm kadın girişimciler ile girişimci adayları, kadın kooperatifleri, yerel iş insanları ve gençlerle bir araya geldiği Üreten Kadınlar Buluşmaları’na Doğu Anadolu Bölgesi’nde devam eden Halkbank için etkinlik dizisinin yeni durağı Erzurum oldu. Halkbank'ın dijital platformu üzerinden de canlı olarak yayınlanan etkinlikte, Genç Girişimci Destek Paketi’nden faydalanan girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek amacıyla kredileri sembolik olarak takdim edildi. Buluşmada ayrıca “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri de düzenlendi.

Kadın girişimcilere yönelik sundukları finansal imkânların Türkiye genelinde yeni işletme modelleri oluşturduğunu ve buradaki başarıların kendilerine gurur verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Türkiye’nin girişimci kadınlara, her iş insanı gibi kadın girişimcilerin de işlerinde başarılı olabilmek için finansal desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu amaçla başladığımız bu etkinlik dizisinde Türkiye genelinde binlerce girişimciyle bir araya gelmekten ve onlara ürünlerimizi anlatmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi bugüne kadar Türkiye genelinde 136 binin üzerinde kadın girişimciye ulaştırdık. Tüm bu işlemler sonucunda 16,3 milyar TL'yi yeni girişimler için kredi olarak kullandırdık. Bu çalışmaların ülkemizin geleceğine değer katacak girişimler olduğuna her zaman inandık.”

“Doğu Anadolu’da 2.480 kadın girişimciye 281 milyon TL’yi aşkın kredi kullandırdık”

Halkbank'ın Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ardahan, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Kars ve Tunceli illerinde 28 şube ile faaliyet gösterdiği ve toplam 451 çalışan ile hizmet verdiğinin altını çizen Arslan şöyle devam etti:

“Doğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik olarak gelişiminde, bankamız destekleriyle hayata geçen yeni işletmelerin büyük payı olacağına inanmaktayız. Bu işletmeler büyüyecek, gelişecek, yeni istihdam alanları oluşturarak ekonomik bir değer oluşturacaktır. Bu alanda da öncü rolü, kadın girişimcilerin oynayacağına inanmaktayız. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2.500’e yakın kadın girişimci verdiğimiz desteklerden yararlanmıştır. Şimdiden sosyal ve ekonomik olarak çevreye güzel bir etki bırakan bu girişimlerin toplam kredi hacmi de 281 milyon TL'yi aşmıştır.”

“İş yaşamına katılan kadınların, günlük becerileri kadar teoride bilgi sahibi olmaları da bizim için çok önemli”

Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin gelişimine yönelik saha çalışmasına geçtiğimiz yıl başladıklarını anımsatan Osman Arslan bu kapsamda şunları sözlerine ekledi:

“Biz her alanda olduğu gibi kooperatifler konusunda da markalaşmanın ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. Kooperatif temsilcilerimizi bir araya getirdiğimiz bu etkinliklerde, onlarla markalaşma, pazarlama ve sosyal medya konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Kooperatiflerimizin bu etkinliklerde stantlarını açarak el emeği ürünlerini katılımcılara sergileme fırsatı sağlayarak, onlara ürünlerini tanıtma becerileri konusunda kendilerini sınama imkânı da vermekteyiz. İş yaşamına katılan kadınların, günlük becerileri kadar teoride bilgi sahibi olmaları da gerekmektedir. Bu nedenle bankamız kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla Üreten Kadınlar Akademisi ile hizmet vermektedir. Online olarak ulaşılabilen ve şu an 130’dan fazla eğitim bulunan Üreten Kadınlar Akademisi’nde nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir.”

Halkbank genç girişimcileri de düşünüyor

Halkbank kadınlara yönelik bu çalışmaların yanında, geleceğe ışık olan tüm gençlerin iş hayatında var olmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla da destekler veriyor. Üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi olmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan gençlerimizin desteklenmesini hedefleyen banka, 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik genç girişimci kredisini, azami 350 bin TL limitle ve 60 aya varan vade fırsatıyla sunuyor. Bu güne kadar 20 bin genç girişimcimize 4 milyar TL kredi desteği sağladık. Bundan sonraki süreçte de desteğimize devam edeceğiz.

“Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri ile örnek başarı hikâyeleri paylaşıldı

Halkbank Üreten Kadınlar Erzurum Buluşması’nda “Marka Kooperatifler” ve “İlham Veren Kadınlar” panelleri de düzenlendi. Şafak Tükle moderatörlüğünde gerçekleşen “Marka Kooperatifler” panelinde, başarı elde etmiş kadın kooperatiflerinin temsilcileri deneyimlerini aktardı. İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı İpek Merve Coşkun, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır, Erzincan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kübra Akbina panelin konuşmacıları arasında yer aldı.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde düzenlenen “İlham Veren Kadınlar” paneline ise; Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Güzide Bakım Merkezi Kurucusu Emine Kahveci ve Tourist Turizm Otelcilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Seda Tamer Öztürk konuşmacı olarak katıldı.