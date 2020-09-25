Haftayı zayıf veri akışı ile tamamlıyoruz

Haftayı Zayıf Veri Akışı İle Tamamlıyoruz…



BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119 puandan tamamladı. toplam işlem hacmi 21 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,07 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile spor olduğu görüldü.

Gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısı ardından yayımlanan basın duyurusunda, banka politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi üzerinde 200 baz puan artırdı ve politika faiz oranını % 10,25 olarak belirledi. TCMB toplantısı ardından TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede değer kazanımlarının yaşandığı görüldü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı değerlendirmede, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile yeni teşvik paketine ilişkin yeniden müzakerelerin başlaması yönünde uzlaştıklarını açıklaması risk iştahında kısmi artışları desteklediği görüldü.

ABD’de ana endeksler tarafında Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kazanım ile tamamladı.

Almanya’da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi verisi Eylül ayında piyasa beklentisi altında gerçekleşti. Açıklanan verinin beklentilerin altında kalması ve Brexit sürecine yönelik gelişmelerin belirsizliklerini korumaya devam etmesi Avrupa Borsaları tarafında risk iştahında kısmen azalışlara neden olduğu görüldü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kaybı yaşadı.

Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi takip edilecek. Ayrıca, FOMC Üyesi Williams’ın açıklamaları izlenecek.

Yeni işlem gününde, Asya seansında ve global piyasalarda işlem gören endeks vadeli sözleşmeleri fiyatlamalarında haber akışı ve risk iştahının seyri bağlı olarak fiyatlamalarda bir miktar toparlanmalarının yaşandığı izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Fed'in 'Main Street kredi Programı'nın yıl sonuna kadar 30 milyar dolara kadar kredi verebileceğini belirtti.

· İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştığı" gerekçesiyle aldığı kısıtlamalar kapsamında ülkedeki bar ve restoranlar saat 22.00'de kapandığı açıklandı. (Kaynak: Bloomberght)

FTSE Russell, Çin'in devlet tahnvillerini Dünya Devlet Tahvili Endeksi'ne (WGBI) dahil etme kararı aldı. WGBI'ya dahil edilmek Çin'e milyarlarca dolar sermaye akışının da yolunu açacağı belirtildi. (Kaynak: Foreks Haber)

Basında yer alan haberlere göre, Novavax geliştirdiği koronavirnüs aşısının klinik testlerinin 3'ncü aşamasına İngiltere'de başladığını açıkladı.

· Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Kongresi'nin çıkardığı büyük koronavirüs yardım paketinin yaklaşık 380 milyar dolarlık bölümünün kullanılmadığını ve bu kullanılmayan kısmın onay verilmesi halinde hane halkları ve işletmelere yardım için değerlendirilebileceğini açıkladılar.

· Meksika Merkez Bankası (Banxico), gösterge faiz oranını %4,5'ten %4,25’e düşürdü.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıkladı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Eylül'de bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 105,3 seviyesine geriledi.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2020 yılı Eylül ayında İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, 18 Eylül son eren işlem haftasında Yurt Dışında Yerleşik Kişiler hisse senedinde 2,6 milyon dolar alıcılı ve DİBS’te (Repo hariç) ise 133,5 milyon dolar satıcılı oldular

· Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.