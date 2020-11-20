Haftanın son işlem gününde Lagarde&Weidmann'ın açıklamaları ön planda

Haftanın Son İşlem Gününde Lagarde&Weidmann'ın Açıklamaları Ön Planda…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı ardından yayımlanan basın duyurusunda; banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15,0’e yükseltilmesine karar vermiştir. Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılması kararlaştırılmıştır. Banka, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacağı belirtilmiştir. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacağı belirtilmiştir. Yayımlanan basın duyurusu ardında TL varlıklarda değer kazanımlarının yaşandığı görülmüştür.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kazancıyla 1.313 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,01, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,21 ile metal ana sanayi olduğu görüldü.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin artan iyimser beklentiler endeksleri yukarı taşıdı. Kapanışta, Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Resmi olmayan haber akışlarına göre, ülkede vaka sayısı artmaya devam ederken Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik destek paketi için Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiği basına yansıması kısa vadede endeksleri desteklediği görüldü.

Bugün, Yurtiçinde Tüketici Güveni datası açıklanacak. Global Piyasalarda ise İngiltere’de Perakende Satışlar ve Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni dataları izlenecek. Gün içerisinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann’ın açıklamaları takibimizde olacak.

Yeni işlem gününde, Çin Merkez Bankası'nın gösterge konumdaki beş yıllık faiz oranı LPR değiştirmedi ve yüzde 4.65 seviyesinde sabit bıraktı. Yıllık ana faiz oranı ise yüzde 3.85'de kaldı. Japonya’ da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Kasım ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 48,3 olarak gerçekleşti. Yaşanan global salgına dair artan vaka sayıları risk iştahı üzerinde baskı unsuru olarak görülmeye devam ederken Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

· Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı için 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Akbank, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi piyasa yapıcı bankalar olarak belirlendi.

İngiltere ve Kanada arasında görüşmeleri devam eden ticaret anlaşmasının imzalanması halinde İngiltere'nin küresel ticarette çizmeye çalıştığı yeni rotanın hatlarının belli olacağı haberi basında yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkelerin mali yardım önlemlerini son dakikaya bırakmamaları çağrısında bulundu. “Euro bölgesi ekonomisini vuran ilk dalgaya karşı güçlü ve hızlı bir şekilde cevap verdik. Krizin şu anki aşamasına da aynı yaklaşım ve kararlılıkla cevap vereceğiz.” diyen Lagarde, zayıf talebin mali teşviklerin devamına ihtiyaç duyulduğunun işareti olduğuna değindi.

· ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" ifade etti.

· AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi 27 ülke liderinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirve bitiminde basın toplantısı; Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, toplam 1,8 milyar avroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve yeni tip koronavirüsün ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadığını açıkladı.

· Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Asya Pasifik ülke liderlerinin de bulunacağı ve online gerçekleştirilecek APEC toplantısına katılacağı basında yer aldı.

· Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan raporda, küresel ekonominin bu yıl yaşanmakta olan sağlık krizi nedeniyle 2020 yılını %4,3 daralma ile kapatacağı öngörüldü.

· Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini ifade etti.

· Haftanın son işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün yatay açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)