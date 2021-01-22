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HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜ ZAYIF BAŞLIYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Haftanın son işlem günü zayıf başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 22.01.2021, 10:04
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HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜ ZAYIF BAŞLIYOR

ABD’de görev değişiminin ardından yatırımcılar bir yandan Biden yönetiminin korona virüs salgınını kontrol altına almak için atacağı adımlara odaklanırken bir yandan da mali teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Bu noktada, özellikle 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin Kongre’de ne ölçüde destek bulacağı piyasaların performansı açısından oldukça önemli. Büyük ölçekli bir baskı söz konusu olmasa da varlık fiyatlarının haftanın son işlem gününe zayıf bir görünümle başlandığını görüyoruz. 

Bugün makroekonomik veri tarafında ise ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan PMI rakamlarını takip edeceğiz. Öncü nitelikte olan PMI rakamları pandemi koşullarında ekonomik aktivitenin ne yönde ilerlediğini göstermesi bakımından önem taşıyor. ABD verilerinin göreceli olarak güçlü olduğunu düşünürsek bir kez daha Euro Bölgesi verilerinin daha fazla yatırımcı ilgisi çekmesini bekliyoruz. Bu noktada Euro Bölgesi’nde hizmet endeksinin büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Zayıflığın boyutu özellikle paritede hareketliliğin artmasına neden olabilir. 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin ise bugün Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapması bekleniyor. Genel beklenti kurumun yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında olan  notta (B+) ve durağan olan görünümde değişiklik yapmayacağı yönünde. Dolayısıyla kararın TL varlıklar üzerinde anlamlı bir etki göstermesini beklememek gerekir. 

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul destek bölgesine geri çekildi. Önceki gün ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1568 seviyesinin üzerinde kapanış yapmasının ardından kısa vadeli teknik görünümü iyileşen BIST-100 endeksi 1580 seviyesinin üzerini test etse de iyimserliğini ileri taşımakta başarılı olamadı. Teknik olarak bakıldığında Aralık ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendi göz önünde bulundurduğumuza 1585 seviyesinin önemli bir dirence dönüştüğünü görüyoruz. Dolaysıyla endeksin bu bölgeye yaklaştığında ivme kaybetmesi teknik açıdan olağan bir durum. Burada önemli olan olası geri çekilmelerin sırasıyla 1550 ve 1540 desteklerinin üzerinde karşılanması olacaktır. Bu başarılamazsa güç kaybının artması muhtemel görünüyor. Öte yandan dün özellikle bankacılık sektörünün pozitif bir zeminde hareket etmesi dikkat çekerken bunda BDDK’nın bankalara uygulanan temettü kısıtlamasını kaldırmayı değerlendirdiğine yönelik haber akışının etkili olduğunu gördük. 

 
 
 

EUR/USD ECB toplantısı sonrasına sakin seyrini sürdürüyor. ECB dün gerçekleştirdiği toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmezken korona virüs salgınının ekonomik görünümü zayıflatması nedeniyle daha fazla destek için kapıyı açık bıraktı. Beklentilere paralel sonuçlar içerdiği için toplantının ardından sınırlı değer kazanımı ile hareket eden paritenin genel görünümünde anlamlı bir farklılık görmüyoruz. Teknik açıdan da şartlar değişmiş değil. Bu noktada aşılmasının daha iyimser bir zemin oluşmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz için yukarıda 1,2220 seviyesini izlemeye devam ediyoruz.

TL PPK toplantısının ardından güç kazandı. TCMB yılın ilk toplantısında politika faizinde beklendiği gibi değişiklik yapmayarak %17 seviyesinde tuttu. Toplantı sonrasında yayımlanan metinde 2021 yılsonu hedefinin dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar verildiğine vurgu yapılması dikkat çekti. Özellikle uzun müddet vurgusu yakın zamanda bir faiz indirimi gelme olasılığının düşük olduğuna işaret ettiği için toplantıda faiz artırımına gidilmese de kullanılan şahin ifadelerle TL’nin güç kazandığını görüyoruz. Teknik açıdan ise 7,30-7,50 bandını izlemeye devam ediyoruz. 7,30’un altında yapılacak olası kapanışlar TL’nin daha fazla güç kazanmasına katkı sağlayacağı için bu yönde kuvvetli bir eğilim oluşup oluşmayacağı kısa vadeli performans açısından oldukça önemli. 

 
 

Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor. Biden yönetiminin atacağı mali adımların dolar üzerinde baskı unsuru olarak çalışacağına dair beklentiler değerli metallerin göreceli olarak güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlasa da hafta içindeki zirve seviyelerden uzaklaşmış durumdayız. 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin enflasyon beklentilerini yukarı çekme potansiyeli enflasyona karşı hedge olarak da kullanılan değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratıyor. Ancak söz konusu paketin ne kadarının Kongre’den onay alacağının belirsiz olduğunu unutmamak gerekiyor. Teknik açıdan baktığımızda ise 1865 dolar seviyesinin önemini koruduğunu görüyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerindeki rakamlar kısa vadede daha yüksek seviyelere kapı aralayabileceği gibi altındaki kapanışlar ise tam tersi bir senaryo yaratabilir. 
 

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