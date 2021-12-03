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Haberi duyan kuyumcuya koştu!

Altın fiyatları Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırınca elinde altını olan vatandaş soluğu kuyumcularda aldı. İşte tarihi zirvede bozdurulan alttın tutarı.

Ekonomi 03.12.2021, 09:20
Haberi duyan kuyumcuya koştu!

Dolar/TL’nin 13.49 lirayla gram altın fiyatlarının da 780 lirayla rekor kırdığı geçen hafta yurtiçi yerleşikler kıymetli maden depo hesaplarında satışa geçti. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 2.9 milyar dolar, parite etkisinden arındırılmış olarak ise 1.8 milyar dolar geriledi. Ancak dikkat çekici nokta kıymetli maden depo hesaplarında 1.8 milyar dolar ve parite etkisinden arındırılmış olarak da 943 milyon dolarlık çözülme oldu.

Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin kıymetli maden depo hesapları parite etkisinden arındırılmış olarak 880 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin ise yine rekor kıran Euro/TL sonrası Euro cinsi döviz hesaplarında satışa geçtiği görüldü. Tüzel kişilerin Euro cinsi döviz mevduatlarının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 648 milyon dolar azaldı. Tüzel kişiler 165 milyon dolarlık da dolar cinsi döviz mevduatı satışı yaptı. Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı ise 28 milyar dolar arttı.

Bu gelişmeler ışığında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmamış olarak 235 milyar 40 milyon dolardan 232 milyar 76 milyon dolar indi.

Öte yandan Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar son 1 aydır alıcı oldukları hisse senedi piyasasında geçen hafta net satışçı oldu. Yabancı yatırımcılar, geçen hafta 64,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Bunun yanı sır, yurtdışında yerleşik kişiler, 26 Kasım ile biten haftada 105,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Kasım itibarıyla 22 milyar 781,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Kasım'da 20 milyar 596,1 milyon dolara indi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 4 milyar 974,1 milyon dolardan 4 milyar 174,9 milyon dolara, ŞBS stokları da 190.1 milyon dolardan 161.3 milyon dolara geriledi.

NET ULUSLARARASI REZERVLER 514 MİLYON DOLAR AZALDI

Dünya’dan Şebnem Turhan'ın haberine göre Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 26 Kasım 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 514 milyon dolar düşüş ile 24 milyar 666 milyon dolar oldu. Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Kasım haftasında 2 milyar 258 milyon dolar azalarak 126 milyar 146 milyon dolara geriledi. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre 26 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 897 milyon dolar gerileyerek 87 milyar 24 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 19 Kasım'da 87 milyar 921 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar azalarak 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 258 milyon dolar azalışla 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolara indi.

Dünya

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