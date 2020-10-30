Giresun Ticaret Sanayi Odası’nda liman faaliyetleri anlatıldı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu’nu ziyaret eden Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş. Müdürü Mehmet Nuh Gül, 2020 yılı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş’nin 2020 yılında hem istihdam hem de taşımacılıkta artış gösterdiğini anlatan Mehmet Nuh Gül, İç Anadolu’ya ulaşımın iyileştirilmesiyle Giresun Limanı’nın daha da önem kazanacağına dikkat çekti. Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş Müdürü Gül, “İhracat ağırlıklı çalışan Giresun Limanı yük hacminde yıl içerisinde 1 milyon tona ulaştı ve bu rakamı yıl sonuna kadar aşması öngörülüyor. Amerika’dan Avrupa’ya, Rusya’dan Romanya’ya kadar ihraç edilen birçok ürünlerimiz var. Yüzde 80’e varan oranla ihracat ağırlıklı çalışmaktayız. Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayacak olan Eğribel Tüneli’nin hizmete açılmasıyla Giresun Limanı’nın daha da önem kazanacağı bir gerçektir. Bununla birlikte Giresun Limanı’na yaptığımız yatırımlarla öncelikle limanın iş hacmini artırmaya odaklandık ve bu iş hacmine hizmet sağlayabilmek için önemli bir alt yapı yatırımı yaptık. İstihdam konusunda doğrudan istihdam sayısı 200’ü buldu. 500’ün üzerinde de dolaylı istihdama ulaştık. Burası devreye girdikten sonra kooperatif üyeliğinde artış oldu” dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise atıl durumda bulunan Giresun Limanı’nın işlevsel hale gelmesini önemsediğini belirterek, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade etti.