Getir’in su markası Kuzeyden yeni bir sponsorluk adımı attı

Market ürünlerini dakikalar içinde kullanıcılarla buluşturan Getir’in su markası Kuzeyden, basketbolda sponsorluk gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol ve Voleybol Milli Takımları’nın resmi su sponsoru olan Kuzeyden, bu alanda yaptığı iş birliklerine yenisini ekledi. Kuzeyden, voleybolda 5 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank Spor Kulübü’nün su sponsoru olduğunu duyurdu.

Spora destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Getir olarak 3 kıtada, 9 ülkede hizmet veriyoruz. Avrupa’nın hızlı market sektöründeki ilk decacorn’u olduk. VakıfBank Spor Kulübü de voleybolda bir dünya markası. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez şampiyon olarak dünya çapında göğsümüzü kabarttı. Getir ve VakıfBank Spor Kulübü bugüne kadar olan başarılarıyla Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren VakıfBank Spor Kulübü ile imzaladığımız bu sponsorluktan ve VakıfBanklı voleybolcuların Kuzeyden su içecek olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

2018 yılından beri voleybol ve basketbola destek veriyor

Getir, kurulduğu günden bu yana sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor.Kuzeyden markasıyla; Basketbolda A Milli Erkek ve A Milli Kadın Basketbol Takımları’na, erkeklerde Ümit (U20), Genç (U19, U18), Yıldız’a (U16, U15) ve kadınlarda Ümit (U20), Genç (U18), Yıldız’a (U16, U15); voleybolda Kadın ve Erkek A Milli Takımlar’a, Efeler ve Sultanlar Ligi’ne, alt yaş gruplarına ve Kupa Voley’e sponsor olarak desteğini sürdürüyor.