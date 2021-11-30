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Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 24 arttı

Geniş para arzı M3 ardından Ekim ayında yıllık bazda yüzde 24 büyüdü.

Ekonomi 30.11.2021, 14:41
Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 24 arttı

Geniş para arzı M3 ardından Ekim ayında yıllık bazda yüzde 24 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aylık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre geniş para arzı M3, Eylül 2021 döneminde yıllık yüzde 21,7 büyümenin ardından Ekim 2021 döneminde yıllık yüzde 24 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 18,2 olarak gerçekleşirken Ekim ayında yüzde 22,2’ye yükseldi. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Eylül 2021’de yüzde 15,8 iken Ekim 2021’de yüzde 15,9 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Eylül ve Ekim 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 13,2 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Ekim 2021’de geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 24 oranındaki büyümede yüzde 14,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 7,5 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

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