Generali’den tekstil sektörüne özel modüler işyeri sigortası

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta’nın yeni işyeri ürünü “Ekmek Teknem Sigortası”, tekstil sektörüne hizmet sunan KOBİ ve esnafların müşteriler, çalışanlar, makineler, elektronik cihazlar ve hatta işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor. Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan, her KOBİ’nin ve esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına göre tasarlanan Ekmek Teknem; tekstil sektöründeki KOBİ’lerin ve esnafların kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son veriyor.

Tekstil sektörü işletmelerinin riskleri teminat altında

Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem; yangın, hırsızlık ve doğal afetler gibi birçok temel teminata ek olarak, sigortalıların Standart Paket seçmeleri halinde stoktaki sezonsal artışlar, taşeron işyerlerinde bulunan kalıp, alet ve cihazlar ve açık alandaki emtea gibi risklere karşı tekstil sektöründe hizmet sunan KOBİ ve esnafların yanında yer alıyor. “Ekmek Teknem Sigortası”, sigortalıların Gold Paket tercih etmeleri halinde ise garaj, otopark mali sorumluluk, kiralanmış mallara verilen zararlar ve ürün nakliye sorumluluk gibi risklere karşı da koruma sağlıyor.

Sigortacılık sektöründe bir ilk

Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan modüler işyeri sigorta ürünü “Ekmek Teknem Sigortası”; yüksek olasılıklı risklere karşı 7/24 yardım hizmetleri ile geniş kapsamlı Temel Koruma Paketi, işletmenin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceği sorumluluk risklerini güvence altına alan İşletme Sorumluluk Paketi, işletmenin finansal devamlılığını sağlamak üzere güvence sağlayan İşletme Koruma Paketi ve tekstil sektörüne özel sunulan teminatlardan oluşuyor. Generali’nin yeni ürünü, yardım hizmetleri ile tekstil sektöründeki KOBİ ve Esnaflar için zengin ve nitelikli geniş asistans hizmetleri de sağlıyor.