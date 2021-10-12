Geleneksel ve yöresel ürünler markalaşacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ürün ve el sanatlarının üretiminin artırılması için ilçelerde atölyeler kuracak. Başkan Mustafa Demir, markalaşma projesiyle kültürel eser ve gıda mamullerinin gelecek nesillere aktarılacağını, üreten kadınların ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Karadeniz’in kültürel zenginliği yüksek şehirlerinden Samsun’un ilçelerinde yöresel gıda ve geleneksel el sanatları ürünlerine yönelik proje başlatılacak. Özellikle kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılmasının amaçlandığı ‘Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor’ projesi, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek çalışma kapsamında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel ürünler belirlenerek kayıt altına alınacak. ‘Yöresel Ürünleri Markalaşıyor Projesi’ kapsamında üretim atölyeleri kurularak, kırsal alanlardan kente göç eden kadınlar, yeniden üretime dahil edilecek. Nitelikli ve üretken sermayenin geliştirilmesi, kooperatif modeliyle sosyal girişimlerin kurulması ve mevcut kapasitelerin artırılmasıyla kırsal kalkınmanın sürdürülebilir temellere oturtulmasına katkı sağlayacak üretim atölyeleri, kooperatif sistemiyle çalıştırılacak. Üretime katılan kadınlar ise ekonomik gelir elde edecek. Ürünler, Büyükşehir Belediyesinin tesisleri, iştiraklerine ait işletmeleri ve e-ticaret sitelerinde satışa sunulacak.

Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde açılacak kırsal üretim atölyelerinin verimli şekilde kullanılması amacıyla üretici kadınlara proje süresince eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de verileceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Halkımız tarafından çok fazla bilinmeyen ancak etkili bir pazarlama planı doğrultusunda yüksek katma değer barındırma potansiyeline sahip ürünler, doğal üretim yöntemlerine sadık kalınarak pazara sunulacak. Bu katma değer sürecinde en önemli unsuru kırsalda yaşayan kadınlarımız oluşturmaktadır. Markalaşma süreciyle de üretim, sürdürülebilir bir sistemde ilerleyecek. Böylece unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve yöresel ürünlerimiz, üretimle değerli bir kültürel miras haline dönüşüp gelecek nesillere aktarılacak” dedi.