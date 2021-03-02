Fitch, 7 Türk şirketinin notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 7 Türk şirketinin de not görünümlerini yukarı yönde revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut, OYAK, Şişe Cam, Arçelik, Ülker Bisküvi, Türk Telekom ve Turkcell'in kredi notlarının görünümleri "Negatif"ten "Durağan"a çıkarıldı.