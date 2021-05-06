"Fındık üreticisi, alan bazlı gelir desteği ödemelerini bekliyor"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, geciken 2020 yılı alan bazlı destek ödemelerinin fındık üreticilerinin banka hesaplarına bir an önce yatırılmasını talep etti.

Desteğinin, her yıl mart ayı sonunda ya da nisan ayı başında fındık üreticilerinin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Kaya, “Mayıs ayına gelindi, 2020 yılı alan bazlı destek ödemeleri hâlâ yapılmadı. Ne zaman ödeneceği hakkında da hükümetten bir açıklama yok. Fındıkta ilaçlama ve gübreleme dönemi geldi. Üreticinin cebinde gübre alacak, ilaç alacak para yok. Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların belini büktüğü 400 binin üzerindeki fındık üreticimiz biran önce desteklerin ödenmesini bekliyor" dedi.

Fındıktaki verimi ve kaliteyi artırmak için üreticinin fındık bahçelerine gerekli bakımları zamanında yapmasının önemli olduğunın altını çizen Kaya, "Destek, bu bakım masraflarını karşılamak için veriliyor. Hükümet üreticiye bu destekleri zamanında ve yeterince ödemezse, üretici fındık bahçelerine nasıl bakım yapacak, nasıl daha verimli ve kaliteli ürün alacak” diye sordu.