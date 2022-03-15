Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak olan yapılan toplantı sonrasında açıklanacak.

TAHMİNLER YÜZDE 60'IN ALTINDA



ABD Merkez Bankası başkanı Powell, FED faizinin bu yıl üç kez yükseltileceğinin altı çizmişti. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş, para politikalarına yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın Fed Mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.

FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI!



Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayı toplantısında faiz artırımının "uygun olacağını" düşündüklerini ifade etti.( habertürk)