FED Açıklaması sonrası piyasalar fırladı!

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,72 TL seviyesinden başlayan Dolar 14,74 TL'den, 16,12 TL seviyesinden başlayan Euro 16,10 TL'den, 19,33 TL seviyesinden başlayan Sterlin ise 19,35 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0940 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.926 dolar olan altında, gram altın 912/913 TL, çeyrek altın 1.467/1.468 TL, Cumhuriyet altını ise 6.040/6.041 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,56 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 533, Ethereum ise 3 bin 231 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Önceki gün, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 22.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.