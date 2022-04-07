FED Açıklaması sonrası piyasalar fırladı!
Güne FED'in açıklamalarının etkisiyle başlayan piyasalar yine kritik seviyede. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildi. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 14,72 TL seviyesinden başlayan Dolar 14,74 TL'den, 16,12 TL seviyesinden başlayan Euro 16,10 TL'den, 19,33 TL seviyesinden başlayan Sterlin ise 19,35 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 16,0940 lira olmuştu.
Altın ve gümüş
Onsu 1.926 dolar olan altında, gram altın 912/913 TL, çeyrek altın 1.467/1.468 TL, Cumhuriyet altını ise 6.040/6.041 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 11,56 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 533, Ethereum ise 3 bin 231 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatları
Önceki gün, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 22.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.