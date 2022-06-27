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Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar

Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya bugün yaptığı açıklamada, para politikası komitesinin faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardığını açıkladı. Ülke bu hamle ile yılın başından bu yana toplamda 14 bin baz puan faiz artırmış oldu.

Ekonomi 27.06.2022, 15:25
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar

Başkan John Mangudya enflasyon konusundaki endişelerini dile getirerek “Enflasyondaki artış tüketici talebini ve güveni olumsuz etkiledi. Enflasyon kontrol altına alınmazsa geçen 2 yılda elde edilen ekonomik kazanımlar kaybedilecek” değerlendirmesini yaptı.

Ülkede yıllık enflasyon Ukrayna’daki savaş ve tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle son 2 ayda çift hanelere ulaştı. Mayıs’ta yüzde 131.7 olan yıllık enflasyon Haziran’da yüzde 191.6 oldu. Ülke para birimi de bu sene dolar karşısında yüzde 69 değer kaybetti.

Küresel çapta merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek, sermaye çıkışlarını durdurmak ve para birimlerindeki değer kaybını frenlemek amacıyla 1980’li yıllardan bu yana en agresif faiz artışını gerçekleştiriyor.

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