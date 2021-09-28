Evergrande: Çin'in gayrimenkul devi iflas ederse, küresel piyasalar nasıl etkilenir?

Perşembe günü şirketin Çin'deki ve yurt dışındaki alacaklılarına milyonlarca dolarlık ödeme yapması gerekiyordu.

Ülkedeki alacaklılarla bir anlaşma yapılmış olsa da dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştiricisi konumunda olan Evergrande'in yurt dışındaki bono sahiplerine halen 83,5 milyon dolar ödeme borcu var.

Eğer 30 gün içinde bu ödeme gerçekleşmezse şirket temerrüde düşecek.

Çin hükümetinin böyle bir durumda ne yapacağı ise bilinmiyor.