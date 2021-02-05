Euro ve dolar fiyatlarında son durum ne?

Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor.

Haftanın son gününde dolar/TL, 7,13-7,14 seviyelerinden işlem görüyor. 9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL ise, bugün 8,54'lerde seyrediyor.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor.