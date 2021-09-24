“Erken gelen faiz indiriminde çekirdek enflasyon ve FED etkili oldu”

Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi:

Merkez Bankası, Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun söylem değişikliklerinin piyasalarda bir indirim beklentisinin oluşmasına yol açtığı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yaptığı toplantıyla politika faizinde 100 baz puanlık bir indirime gitti.

“ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 17’NİN ALTINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ”



Açıklanan kararı değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Atilla Çifter, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirime giderek yüzde 18 seviyesine çektiğini belirterek, politika faizindeki bu kararın eski Başkan Naci Ağbal'ın Kasım 2020’de yaptığı 475 baz puanlık artış sonrası ilk aşağı yönlü hareket olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Çifter, “Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir önceki toplantıda enerji ve gıdayı dikkate almayan C grubu çekirdek enflasyonu baz alacağını açıklamış, TÜFE yüzde 19.25, ÜFE yüzde 45.52 ve C grubu çekirdek enflasyon ise yüzde 17 altında gerçekleşmişti. Merkez Bankası’nın faiz indiriminde hem çekirdek enflasyona bakması hem de bir gün önce FED’in politika faizini sabit tutması etkili oldu” yorumunu yaptı.

Piyasanın faiz indirimi beklemediğini ve karar sonrası USD/TRY kurunun 8.77’yi test ettiğine işaret eden Doç. Dr. Atilla Çifter, “ÜFE ve TÜFE arasındaki yüzde 26’yı aşan fark, TÜFE üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Döviz kurunda artış devam ederse kur-enflasyon geçişi de etkili olacak ve TÜFE artmaya devam edecek. Diğer yandan Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt swap’ı 400’e yakın ve risk primi hala yüksek. Bu çerçevede Merkez Bankası faiz indirimine erken başlamış görünüyor” ifadelerini kullandı.