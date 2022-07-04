Enflasyon sonrası dolar, euro ve altında son durum

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,75 TL'den başlayan Dolar 16,78 TL'den,

17,49 TL'den başlayan Euro 17,51 TL'den,

20,28 TL'den başlayan Sterlin ise 20,34 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Güne 1.813 dolardan başlayan Ons altın 1.812 dolardan,

975 TL'den başlayan Gram altın 976 TL'den,

1.569 TL'den başlayan çeyrek altın 1.571 TL'den,

6.456 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.463 TL'den,

10,72 TL'den başlayan Gümüş ise 10,73 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 97 dolar, Ethereum ise bin 48 dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Cuma günü yükselişe geçen brent petrolün fiyatı yüzde 3 düşerek 111.27 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 108.09 dolardan işlem görüyor.