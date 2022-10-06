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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk."
Ekonomi 06.10.2022, 15:16
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Türkiye ve Azerbaycan olarak; BTE, BTC, TANAP gibi büyük altyapı projeleri ile bölgemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunduk."