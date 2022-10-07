En güvenilir kripto para borsası Binance'den milyonlarca dolar çalındı

Bir saldırganın, Binance bağlantılı blok zincirinden 100-110 milyon dolarlık kriptoyu taşıdığı belirtildi.

Dünyanın en büyük kripto borsasının altyapısındaki blok zincirinin durdurulduğu olayda zincir üstü kanıtlar yüz milyonlarca dolarlık kriptoyu hedeflendiğini doğruladı.

ZİNCİR DURDURULDU

BNB Chain, resmi hesabından "Düzensiz faaliyet nedeniyle Binance Akıllı Zincir’i (BSC) geçici olarak duraklatıyoruz" diye tweet attı ve daha sonra faaliyetin içerdiği olarak nitelendirdiği "potansiyel bir istismar" olduğunu aktardı.

İlk token hareketleri, dün gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıda iki milyona kadar BSC token’ının hedef alındığını gösterdi. Gerçek kayıplar net olarak kestirilemezken BNB Chain, 100 ila 110 milyon dolarlık varlıkların zincirden çıkarıldığını tahmin etti. Ancak bir paylaşımda 7 milyon doların zaten donmuş olduğunu ifade etti.

BSC, zincirin kapatılmasını, sorunların tespit edilmesinden sonra koordine ettiğini açıkladı.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, bilgisayar korsanlarının blok zincirler arasındaki bir köprüye saldırdığını, ancak durumun "sınırlı" olduğu açıklamasını yaptı.

"PARANIZ GÜVENDE"

Zhao, Twitter'da "Sorun şimdi kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve buna göre daha fazla güncelleme yapacağız," dedi.