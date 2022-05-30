En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşları için 4 aylık zam oranı emekli için yüzde 31,71, memur için yüzde 31,21 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurmuştu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak belirlendi.

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre;

Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak. Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, 'Haziran ayı kira artış oranı' için de belirleyici olacak.

Eğer Merkez Bankası'nın anketine göre Mayıs ayı enflasyon oranı gerçekleşirse, 5 aylık enflasyon yüzde 36,95, memur enflasyon farkı da yüzde 29,45 olacak.

Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşmesi durumunda, TÜFE endeksi 968,65'e yükselecek. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak.

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı+toplu sözleşme zammı hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.

Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 41, memur ve memur emeklisi yüzde 40,5 veya ek zamlı olarak yüzde 43 zam alacak.

Bu hesaba göre;

En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye

Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak.

NOT: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

Memur maaşları için 5 aylık ve 6 aylık beklenen enflasyon oranı ile ek zamlı hesaplamaları yaptık:

5 aylık beklenen enflasyon rakamları ile (Yüzde 36,45)

Merkez Bankası anketinden çıkan enflasyon beklentilerine ile 6 aylık hesap (Yüzde 40,5)

2,5 ek zamlı artışla birlikte hesaplanan 6 aylık Temmuz zammı hesabı (Yüzde 43)

UNVAN - OCAK MAAŞLARI (TL) - 5 AYLIK (TL) - 6 AYLIK (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999

MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457

VAİZ 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874

AVUKAT 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636

Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

NOT: Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 3 FORMÜL YER ALIYOR

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Benzer bir artış ihtimali en çok gündemde yer alan formüller arasında yer alıyor.

İşte masadaki 3 formül: