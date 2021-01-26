EMLAK KONUT GYO’NUN EN ÇOK SATAN PROJESİ MERKEZ ANKARA’DAN BÜYÜK KAMPANYA

Pasifik İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ersin Babacan, Merkez Ankara’nın 2020 yılının yaz aylarında düzenlenen konut kampanyalarında satış rekorları kırdığını hatırlatarak, Kasım ayında düzenledikleri ofis lansmanında da çok yoğun bir satış gerçekleştirdiklerini ve Türkiye genelindeki gayrimenkul yatırımcılarının projeye ilgisinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Dünyanın önde gelen mimarlık ofislerinden New York merkezli KPF tarafından tasarlanan konut, ofis, açık hava alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan Merkez Ankara, başkentin tarihi ve gerçek merkezinde 1,7 milyon metrekarelik Millet Bahçesi’ne komşu konumuyla şehrin merkezinde doğayla iç içe bir iş ve yaşam merkezi olma fırsatı sunuyor. Merkez Ankara, şehrin kalabalığına karışmadan, trafikte zaman harcamadan seçkin mağazaları, restoranları, kafeleri ve 600 metrelik açık hava alışveriş caddesiyle güvenli ve keyifli alışveriş olanağı sunuyor.

Dünyaca ünlü mimarların tasarımıyla 1+1’den 5+1’e kadar değişen büyüklükte, önü açık, her biri balkonlu ya da teraslı yaşama değer katan ferah ve şık konutların yer aldığı Merkez Ankara’da yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness merkezleri, yüzme havuzları, çocuklara özel oyun alanları bulunuyor.

‘Yeni nesil ofis parkı’ Merkez Ankara’da

Merkez Ankara ofisleri “yeni nesil ofis parkı” konseptiyle üç farklı blokta bin 302 bağımsız bölümden oluşuyor. İkonik tasarımıyla sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin simge binalarından biri olacak Süper Kulesi’yle dikkat çeken Merkez Ankara, her ofis için kendine ait açık alanlar sunan Teras Ofis Kulesi ve içi yapılı teslim seçeneği bulunan kompakt ve kullanışlı alanlarıyla ‘Kolektif Ofis Kulesi’yle iş dünyasının kalbinin attığı bir merkez olmaya hazırlanıyor.

Ofis sakinlerinin merkezdeki tüm sosyal ve kültürel imkânlardan yararlanılabileceği Merkez Ankara’da konforlu dinlenme alanları, kış bahçeleri ve şehir manzarası ile iş yaşamına keyif katan efektif alan çözümleri, ulaşım kolaylığı ve altyapı sistemleriyle eşsiz bir iş ortamı sunuluyor.