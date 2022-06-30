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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ekonomi 30.06.2022, 09:37 30.06.2022, 10:17
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı’ndan aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihleri arasında bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

"4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara; 6 Temmuz, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz tarihinde ödenecek."

#bayram ikramiyesi #Emekli
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