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Ekonomide gözler 3 Haziran'a çevrildi!

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın beşinci enflasyon verilerini 3 Haziran Cuma günü açıklayacak. TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

Ekonomi 01.06.2022, 11:07 01.06.2022, 11:11
Ekonomide gözler 3 Haziran'a çevrildi!

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği belirtiliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

#enflasyon
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