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Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!

Ankara kulislerinde ekonomi yönetiminde değişikliğe gidileceği konuşuluyor. İddiaya göre, Bakan Elvan görevden alınacak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye bölünecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Hazine Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin Ticaret Bakanlığı'na, Berat Albayrak'ın tez danışmanı Erişah Arıcan'ın ise Maliye Bakanlığı'na atanacağı belirtiliyor.

Ekonomi 22.11.2021, 14:34 22.11.2021, 14:41
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!

Ankara kulislerinde bomba bir iddia dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomi kurmaylarında değişikliğe gideceği öne sürülüyor. İddialara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tekrar eskisi gibi ikiye ayrılacak ve Bakan Lütfi Elvan görevden alınacak.

MALİYE BAKANLIĞI İÇİN BERAT ALBAYRAK'IN TEZ DANIŞMANI GÜNDEMDE
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Hazine Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin ise Ticaret Bakanlığı'na atanması gündemde. Maliye Bakanlığı'na ise düşünülen isim ise Berat Albayrak'ın tez danışmanı Erişah Arıcan.

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ERDOĞAN: FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLMAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada, faize karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Erdoğan, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi.

ELVAN, ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ALKIŞLAMADI
Erdoğan'ın sözlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelik olduğu ileri sürüldü. Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasını herkes alkışlarken bir tek Elvan'ın alkışlamaması da bu tezi güçlendirdi.

İYİ PARTİLİ YILMAZ DA BENZER BİR İDDİADA BULUNMUŞTU
Bu gelişme sonrası Elvan'ın görevden alınacağı öne sürüldü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, cuma günü yaptığı paylaşımla Resmi Gazete'yi işaret ederek Lütfi Elvan'ın görevden alınacağını söylemişti. Yılmaz, "Bu gece saat 12:00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.

İDDİASI GERÇEKLEŞMEYİNCE ÖZÜR DİLEDİ
Ancak Yılmaz, öngörüsü gerçekleşmeyince cumartesi günü özür diledi. Yılmaz, "Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim." dedi.

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