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Dünyanın tek yüzer nükleer santrali, tüm ticari işletime geçiyor

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ OLAN YÜZER NÜKLEER SANTRAL (FNPP) 'AKADEMİK LOMONOSOV', RUSYA’NIN UZAK DOĞU BÖLGESİNDE BULUNAN PEVEK, ÇUKOTKA’DA DEVREYE ALINDI.

Dünyanın tek yüzer nükleer santrali, tüm ticari işletime geçiyor

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ OLAN YÜZER NÜKLEER SANTRAL (FNPP) 'AKADEMİK LOMONOSOV', RUSYA’NIN UZAK DOĞU BÖLGESİNDE BULUNAN PEVEK, ÇUKOTKA’DA DEVREYE ALINDI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:54
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Dünyanın tek yüzer nükleer santrali, tüm ticari işletime geçiyor

Türünün tek örneği olan yüzer nükleer santral (FNPP) ’Akademik Lomonosov’, Rusya’nın uzak doğu bölgesinde bulunan Pevek, Çukotka’da devreye alındı.

FNPP projesinin uygulanmasından sorumlu bağlı kuruluş Rosenergoatom’un (Rosatom’un elektrik enerjisi birimi) Direktörü Andrei Petrov, ilgili kararı imzaladı. “Bugün, yüzer nükleer santral inşaatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyebiliriz" diyen Petrov, "Bu yılki temel görevimizi bitirdik. Pevek, Çukotka bölgesinde FNPP’yi tam olarak devreye aldık. Bugün, resmi olarak Rusya’daki birinci ve dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral oluyor" ifadelerini kullandı.

Daha öncesinde Rusya’nın teknik, nükleer ve çevre gözlemci kurumu Rostechnadzor’un uzak doğu müdürlüğü, projede bir denetim yapmış ve bu denetimin sonuçları esas alınarak, FNPP bir ’uygunluk belgesi” almıştı. Bu belge, FNPP’nin tüm proje dokümantasyonu gereksinimlerine uygun bir şekilde inşa edildiğini doğruluyor. Buna ilave olarak proje, çevresel yönetim alanındaki faaliyetleri kontrol eden ve denetleyen yürütücü makam Rosprirodnadzor’dan onay aldı. Bu belgelerin alınması, FNPP’nin sıhhi, epidemiyolojik, çevresel, yangın güvenliği, inşaat gereksinimleri ve federal standartlar dahil tüm normlara ve düzenlemelere tamamen uygun olduğu anlamına geliyor.

FNPP, 19 Aralık 2019 tarihinde Çukotka’nın Chaun-Bilibino enerji merkezinin yalıtılmış şebekesine elektrik sağlamaya başladı. US POWER Dergisi, bu olayı 2019’un altı kilit global nükleer enerji endüstrisi olayından biri olduğunu belirtti.

FNPP, şebekeye bağlandığından bu yana 47,3 milyon kWh’i (kilowatt saat) aşkın elektrik üretti. Şu anda, Chaun-Bilibino enerji merkezi talebinin yüzde 20’sini karşılıyor. FNPP, Bilibino Nükleer Santrali’nin kapanmasının ardından, Çukotka için temel enerji kaynağı haline gelecek.

Dünyanın tek yüzer nükleer santralinin sahil altyapısı bulunuyor ve Akademik Lomonosov her birinin elektrik gücü 35 MW olan iki KLT-40S reaktör donanımlı yüzer güç ünitesini içeriyor. FNPP’nin güç kapasitesi 70 MW (Megawatt) iken, ısı kapasitesi 50 Gcal/h (Giga kalori/saat). Tesisin uzunluğu 140 metre, genişliği 30 metre, silindir hacmi ise 21.500 ton ve hizmet ömrü 40 yıl olarak belirtiliyor.

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