Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin başında yer alan buğdayda Manisalı çiftçiler ürünlerini almaya başladı. Hasadın devam ettiği Manisa’da buğday tarlasında bir açıklama yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Rusya Ukrayna sonucu buğdayın önemi bir kat değil 10 kat arttı. Diğer ürünlere benzemiyor. Buğday üretimini daha fazla desteklerle daha fazla imkanlarla üretimi çoğaltmak ve çiftçimizi desteklemek lazım.” dedi.

Dünyanın en önemli stratejik gıda ürünlerinin başında yer alan buğdayda hasat devam ediyor. Manisalı çiftçiler bu sene daha az verimle buğdaylarını aldıklarını belirtirken Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası önemi daha da çok ortaya çıkan buğday ekimine devletin daha çok destek vermesi ve üreticileri özendirmesi gerektiğini söyledi. Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesinde boy veren buğday tarlarında devam eden hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ savaş sonrası buğdayın önemi, desteklemeler ve son aylarda buğday tarlalarında ortaya çıkan yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Ekim arttı verim düştü”

Açıklamasına tüm çiftçilere kazasız belasız, hayırlı bol bereketli bir yıl dileyerek başlayan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Bu sene Manisa bölgesinde özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yeterli miktarda yağış olmaması nedeniyle verimlerimiz yeterli seviyede değil. Sulanmayan alanlarda dönüme 300-350 kilolarda suyu olan üreticilerimizde 500-600 kilogram civarında verim almakta. Buğdayın ne kadar önemli olduğu herkesin gündeminde olduğu Rusya Ukrayna savaşı ve pandeminin arka arkaya gelmesi sonucu buğdayın önemi bir kat değil 10 kat arttı. En stratejik ürün olduğu için zengini de fakiri de her aile bu buğdaydan yararlanmak zorunda. Diğer ürünlere benzemiyor. Buğday üretimini daha fazla desteklerle daha fazla imkanlarla üretimi çoğaltmak ve çiftçimizi desteklemek lazım. Bundan sonraki yıllarda bilim adamlarımız sürekli söylüyor, iklim değişikliği, küresel ısınma, bazı yerlerde aşırı yağmurlar bazı yerlerde aşırı kuraklıklar oluyor. Dünyamızın da dengesi değişiyor ve bundan ülkemizde nasibini alıyor. Buğday rekoltesi her sene düşüyor. Bizim Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 50-60 bin dekarlık bir buğday alanımız var. Bu sene ekimde bir artış var ama rekolte kaybından dolayı artışın pek de önemi olmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7 lira olarak buğday fiyatını açıkladı bunu ekim zamanında açıklansaydı o günün şartlarında çiftçi ne kadar kazanacağını bilirdi. Çiftçi bunu önceden bilmeli ki burada çiftçinin buğdaya, mısıra, pamuğa hangisine döneceğini bilmesi gerekiyor." dedi.

“Her yer barut gibi alev almaya hazır”

Son zamanlarda özellikle hasat edilmeyen ve hasat sonrası buğday tarlalarında çıkan yangınlarla ilgili olarak da konuşan Altındağ, “Yangınlar genelde tüm vatandaşlarımıza, tarlası biçilen, sağda solda piknik yapan tüm vatandaşlarımızı uyaralım. Şu anda harman zamanı ve her yer barut gibi en ufak ateşte yanabilecek tarlalar. Buralarda çok dikkatli olunmalı. Sigara ve izmaritleri söndürmeden atmamalı. Bunların bir sabotaj olduğunu düşünmüyorum. Yanan yerler belli yerler. Buralarda belki halk arasında kendi çekememezlikleri olabilir ama vatandaşımızın kendi tarlasını kendisinin yakmasının ihtimali yok.” diye konuştu.

“Mazot ve gübrede müjde bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üreticilere yönelik mazot ve gübrede bir müjde beklediklerini anlatan Altındağ şunları söyledi: “Mazotun litresi 25-26 lirayken buğdayın fiyatı açıklandı ve şu anda 30 TL ve her gün artıyor. Bu şartlarda çiftçimizin ekimde kaliteli ürün çıkarması biraz zor gözüküyor. Bir traktörü 2 bin 500 TL’ye dolduruyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan mazot ve gübrede en yakın zamanda müjdeli bir haber bekliyoruz ki üreticimizin önü açılsın.”