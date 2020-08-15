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Dünya Ekonomik Forumu'nda Akkol'a 3 kurulda görev

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Özgür Burak Akkol, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesindeki 4. sanayi devrimi, ileri imalat teknolojileri ve insan kaynakları alanlarındaki kurullarda görev aldı.

Ekonomi 15.08.2020, 12:39
2003
Dünya Ekonomik Forumu'nda Akkol'a 3 kurulda görev

Bu yılın ocak ayında MESS Teknoloji Merkezi ile Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılan MESS, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yanı sıra Apple, Google, Amazon, Microsoft, SAP, IBM, HP ve Airbus gibi dünyanın en büyük şirketleriyle iş birliğinde olan Dünya Ekonomik Forumu ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Bir süre önce, temsil ettiği 200 bin işletmeyle Avrupa'nın en büyük işveren örgütlerinden CEEMET'te yönetim kurulu daimi üyesi olan MESS, Dünya Ekonomik Forumu'nun "İleri İmalat Teknolojileri Aksiyon Kurulu" ve "4. Sanayi Devrimi Merkezleri Türkiye Yönlendirme Kurulu"nda da görev almaya başladı.

- Dört kurulda da Akkol imzası

MESS, farklı ülkelerden siyaset, iş, kültür ve akademi dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı bu kurullarda Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından temsil ediliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanlığını da yürüten Akkol'un Dünya Ekonomik Forumu'nun bu iki kurulunun yanında bireysel olarak "4. Sanayi Devrimi Merkezleri Global Danışma" ve "İnsan Kaynakları Başkanları" kurullarında da görevleri bulunuyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinin üst yöneticilerinin üyesi olduğu kurullardaki düzenli toplantılara katılan Akkol, COVID-19 salgının ardından daha adil ve daha eşitlikçi bir dünya için politika geliştirilmesine de katkı sunuyor.

İş birliği ileri aşamaya taşındı

Akkol, WEF'in dünyanın en önemli ve saygın organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Forum bünyesinde alınan kararların tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Akkol, MESS'in bu organizasyonun parçası ve önemli bir paydaşı olmasından gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

MESS Teknoloji Merkezi'nin 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılmasıyla Dünya Ekonomik Forumu ile ivme kazanan yakın iş birliğinin görev alınan kurullarla ileri bir aşamaya taşındığını vurgulayan Akkol, şu bilgileri verdi:

"4. Sanayi Devrimi Merkezleri Global Danışma Kurulu'nda dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin yanı sıra dünyanın en saygın üniversitelerinden temsilciler de yer alıyor. Bu kurulda, 4. sanayi devrimi konusunda görüş alışverişinde bulunulup, politikalar geliştiriliyor. İleri İmalat Teknolojileri Aksiyon Kurulu ile salgının ardından dönüşen iş dünyasında imalat sektöründeki liderlere rehberlik edilmesi amaçlanıyor. İnsan Kaynakları Başkanları Kurulu'nda ise imalat sanayisinde gelecekte oluşacak ihtiyaçlar paralelinde çalışanlara farklı yetenekler kazandırılması hedefleniyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile iş birliği

Görev aldıkları uluslararası organizasyonlarda, TİSK ve MESS ile Türkiye'yi de temsil ettiklerini belirten Akkol, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'larının yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu kurullarında, haftalık, aylık periyodik toplantılarda bir araya geliyor, gündemdeki gelişmeleri ve geleceğe yönelik adımları kapsamlı bir şekilde görüşüyoruz. 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Türkiye Yönlendirme Kurulu başkanlığını yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile de yakın ve uyumlu çalışmalar yürütüyoruz. Dünyadaki değişimin hızına ayak uydurmaya çalıştığımız bu kurullarda, 4. sanayi devrimi ve ileri imalat teknolojileri gibi çok önemli alanlarda gelişmeleri takip edip, görüşlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin geleceği ve menfaatleri doğrultusunda iz bırakan adımlar atmaya gayret ediyoruz."

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