Döviz piyasalarında son durum: Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.68 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6461 TL seviyesini görürken; Türkiye piyasaları kapalıyken Asya piyasalarında 6.7126 TL seviyesine kadar yükseldi. Dolar fiyatları, saat 09.33 itibarıyla 6.6486 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.3705 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2946 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2642 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.28 yükselişle 99.39 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0947 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.66 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak korkutucu seviyelere gerilemediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dış ticaret, haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolarda 6.70 TL'nin direnç, 6.60 TL'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.