Döviz kurları güne nasıl başladı

Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, BİST 100 endeksi dün pozitif ayrıştı.

BİST 100, ulaştırma ve bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 3,25 oranına yükselişle tamamlarken gün içerisinde 7,90 TL'yi aşan dolar 7,82 seviyesine gerileyerek günü tamamladı.

Dolar, TL karşısında bugüne de aynı seviyelerden başlarken, euro 9,45 seviyesinde yatay seyrediyor.

08.10 itibarıyla dolar/TL 7,8256, euro/TL ise 9,4533 seviyesinden işlem gördü.

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında ABD'de ADP özel istihdamı, Bej Kitap raporu izlenecek.

Yurt içinde tek veri TCMB'nin açıklayacağı finans dışı firma net döviz pozisyonu rakamları olacak (14.30).

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ABD Piyasaları

ABD Adalet Bakanı William Barr, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının seçimler ile ilgili yaptığı inceleme sonucunda seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklükte bir sahtekârlık ile karşılaşılmadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Fed Başkanı Jerome Powell, dün Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptıkları sunumlarda, hızlanan salgın karşısında ABD'de küçük işletmelerin risk altında olmaya devam ettiklerine işaret ettiler.

Powell ve Mnuchin, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den bir grup Kongre üyesinin ortaya koydukları 908 milyar dolar büyüklüğündeki korona virüs yardım paketi teklifine destek verdiler.

ABD'de Pfizer ve Moderna'nın geliştirdikleri Kovid-19 aşılarında FDA'dan gerekli onayı aldıkları takdirde ilk parti teslimatlarını yapacakları tarihler belli oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinde Demokrat Partili seçmen nüfusunun en yoğun olduğu iki ilçede kullanılan 221 bin oyun geçersiz sayılması için dava açtı.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in ekonomiyi desteklemek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam etme taahhütüne rağmen koronavirüs krizinin üstesinden gelinebilmesi için daha fazla mali desteğin "zaruri" olduğunu söyledi.

Eski Fed Başkanı ve Biden'in Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, ABD'nin hali hazırda "tarihi bir kriz" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Veri Gündemi

ABD'de ADP özel sektörü istihdam verisi haftanın son günü açıklanacak olan istihdam verileri öncesi yakından takip edilecek. ADP özel sektör istihdamı geçen ay 365 bin artış gerçekleştirmişti.

ABD'de MBA mortgage endeksi (15.00), New York ISM İş Koşulları Endeksi (17.45), DOE petrol stokları (18.30) diğer izlenecek veriler olacak.

Avrupa'da Almanya perakende satışlar (10.00), Euro Bölgesi üretici fiyatları, işsizlik oranı (13.00) takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Bankacılık Komitesinde yapacağı sunumun ardından bugün de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi karşısına çıkacak.

Mnuchin ve Powell'ın aynı sunumu tekrarlaması bekleniyor (18.00).

ABD'de 12 bölgesel Fed tarafından sağlanan bilgileri derleyen ve Fed faiz toplantısı öncesi komiteye rehberlik etmeye yardımcı olan 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak (22.00).