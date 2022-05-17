banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de
Mutfak tüpüne zam geldi!
Mutfak tüpüne zam geldi!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

Dolardaki son artış deneyimli ekonomisti daha da tedirgin etti: bunu yapmazlarsa çok daha kötüsü olacak!

Finans uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy, dolardaki yükselişi değerlendirdi. Özsoy, ekonomi yönetiminin döviz politikasında hatalı hamleler yaptığını belirtti. Özsoy asıl hatanın Dolar/TL’nin iç talepten kaynaklı yükseldiğinin sanılması olduğunun altını çizdi.

Ekonomi 17.05.2022, 16:03
Dolardaki son artış deneyimli ekonomisti daha da tedirgin etti: bunu yapmazlarsa çok daha kötüsü olacak!

Altın fiyatları düşerken dolar/TL kuru yükselişini yeni haftada da sürdürüyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu. Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.

Bu gelişmelerle üst üste 8 gündür yükselen dolar/TL KKM’nin duyurulduğu 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,60'ın da üzerine çıktı.

ENFLASYON YÜKSELMEYE, ALIM GÜCÜ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Finans uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy, dolardaki yükselişi değerlendirdi. Deneyimli ekonomist önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da artacağını belirterek “FED geçen senenin sonlarından itibaren faiz artırımına gideceğini işaret etmişti Ekonomi yönetiminin yapması gereken çok basit bir hamle. Merkez Bankası’nın faize yönelik inatçı duruşundan vazgeçip faiz artırması gerekiyor. Ekonomi yönetimi bunu yaparken popülist yaklaşımlardan ve siyasi motivasyonlardan sıyrılması gerekiyor. Bu yapılmazsa cari denge git gide açık vermeye devam edecek bu da vatandaşa enflasyon olarak geri dönecek. Önümüzdeki tabloya göre enflasyon yüzde 70’in üzerine çıkacak ve alım gücü daha da düşecek” dedi.

Finans uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy

KURDAKİ DALGALANMA DEVAM ETTİKÇE DOLAR/TL 16 TL’NİN ÜZERİNİ GÖREBİLİR

2022 yılının Ocak ayından bugüne kadar kurdaki en yüksek seviye ile en düşük seviye arasındaki farkın 2020 ve 2021 yıllarının çok üzerinde olduğunun altını çizen Özsoy, “Kurdaki en düşük seviye ile en yüksek seviye arasında 2.9 baz puan var. Ancak bu fark 2020-2021 yıllarında bu fark 1.4 ve 1.6 baz puan. Kur korumalı mevduat hesabının olduğu, TL’ye özendirici politikaların uygulamaya sokulduğu bir dönemde fark daha fazla. Bu durum bize gösteriyor ki TL’ye güven sağlanamadığı, ekonomi yönetiminin somut bir adım atmadığı müddetçe bu dalgalanma devam edecek. Dalgalanma devam ettikçe kurdaki seviye rahatlıkla 16 üzerindeki noktalara gelir” dedi.

ECB BAŞKANI LAGERDE TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

FED’in beklenen 50 bps faiz artışının mayıs ayında gelmesi ve Fed Başkanı Powell’ın gelecek birkaç toplantıda daha 50 bps artışlar yapılacağını net şekilde söylemesinin ardından ABD Dolar Endeksi güncel durumda 104 seviyelerinin üzerine kadar çıktı. 2022 yılı içerisinde en yüksek seviyede 1.1496 seviyelerini görmüş olan Euro/Dolar paritesi de sene başından bugüne kadar olan sürede sergilediği geri çekilme sonucunda yüzde -8.41 oranında gerilemiş oldu. Güncel durumda mayıs ayı ortalamasında 1.05 olan paritenin 1.0350 seviyelerinden dahi işlem gördüğünü izledik.

Bu durumun ortaya çıkmasındaki tek etkenin FED’in hızlı faiz artışı politikası ve ABD’den enflasyon haricinde diğer gelen makro verilerin güçlü olması olmadığını belirten Finans Uzmanı Murat Özsoy, “Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artışına gitmek konusunda FED ile benzer bir zamanlama yapmadı ve faizleri bu sene artırmayı düşünmediğini bile geçmişteki toplantılarda söyledi. Ta ki geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde’ın ilk faiz artırımının varlık alımlarının tamamlandıktan bir süre sonra olacağını açıklamasına kadar. Bu durum karşısında da zamanlama olarak aslında ECB Başkanı Lagarde temmuz ayını işaret etti diyebiliriz” şeklinde konuştu.

EURO/DOLAR PARİTESİ GERİLEMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ECB temmuz ayı itibariyle faiz artırma politikasına geçecek olsa da Euro/Dolar paritesinin 2022 yılı boyunca yeniden sene başındaki 1.14 üzeri seviyelere çıkarmasını mümkün görmediğini söyleyen Özsoy, Hatta bu durum senaryo analizlerine dahi konulmamalı. Euro/dolar paritesi yılın sonuna kadar olan dönemde en fazla 1.10 seviyesini görebilir diye düşünüyorum o da az bir olasılık. İdeal senaryoda 1.06 seviyesi maksimum seviye olacaktır. En aşağıda ise, eğer ECB temmuz ayında faiz artışına gitmezse ve yılın geri kalanında da güçlü şekilde diğer Euro Bölgesi ekonomilerinin merkez bankaları ile eşgüdüm yakalayamaz ise 1.01’in altındaki seviyeler dahi gündeme gelebilir. Öte yandan ABD dolar endeksinin de yılın geri kalanında 102 seviyelerinin altına inecek gibi görülmüyor. Euro/dolar paritesinin yükseliş trendi yakalayabilmesindeki en itici güç ECB politikasından ötede Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi olur. Şu andaki duruma özellikle Rusya’nın tutumuna ve yaptırımlar karşısında halen bu savaşa devam etmesine bakacak olursak savaşın bu sene durması da ne yazık ki pek olası değil, en azından bu konuda ümit vaat edici bir gelişme de yok” tespitinde bulundu.

#Dolar #murat özsoy
Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
az bulutlu