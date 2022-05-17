Dolardaki son artış deneyimli ekonomisti daha da tedirgin etti: bunu yapmazlarsa çok daha kötüsü olacak!

Altın fiyatları düşerken dolar/TL kuru yükselişini yeni haftada da sürdürüyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden oldu. Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlandı.

Bu gelişmelerle üst üste 8 gündür yükselen dolar/TL KKM’nin duyurulduğu 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,60'ın da üzerine çıktı.

ENFLASYON YÜKSELMEYE, ALIM GÜCÜ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Finans uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy, dolardaki yükselişi değerlendirdi. Deneyimli ekonomist önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da artacağını belirterek “FED geçen senenin sonlarından itibaren faiz artırımına gideceğini işaret etmişti Ekonomi yönetiminin yapması gereken çok basit bir hamle. Merkez Bankası’nın faize yönelik inatçı duruşundan vazgeçip faiz artırması gerekiyor. Ekonomi yönetimi bunu yaparken popülist yaklaşımlardan ve siyasi motivasyonlardan sıyrılması gerekiyor. Bu yapılmazsa cari denge git gide açık vermeye devam edecek bu da vatandaşa enflasyon olarak geri dönecek. Önümüzdeki tabloya göre enflasyon yüzde 70’in üzerine çıkacak ve alım gücü daha da düşecek” dedi.

Finans uzmanı-Ekonomist Murat Özsoy

KURDAKİ DALGALANMA DEVAM ETTİKÇE DOLAR/TL 16 TL’NİN ÜZERİNİ GÖREBİLİR

2022 yılının Ocak ayından bugüne kadar kurdaki en yüksek seviye ile en düşük seviye arasındaki farkın 2020 ve 2021 yıllarının çok üzerinde olduğunun altını çizen Özsoy, “Kurdaki en düşük seviye ile en yüksek seviye arasında 2.9 baz puan var. Ancak bu fark 2020-2021 yıllarında bu fark 1.4 ve 1.6 baz puan. Kur korumalı mevduat hesabının olduğu, TL’ye özendirici politikaların uygulamaya sokulduğu bir dönemde fark daha fazla. Bu durum bize gösteriyor ki TL’ye güven sağlanamadığı, ekonomi yönetiminin somut bir adım atmadığı müddetçe bu dalgalanma devam edecek. Dalgalanma devam ettikçe kurdaki seviye rahatlıkla 16 üzerindeki noktalara gelir” dedi.

ECB BAŞKANI LAGERDE TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

FED’in beklenen 50 bps faiz artışının mayıs ayında gelmesi ve Fed Başkanı Powell’ın gelecek birkaç toplantıda daha 50 bps artışlar yapılacağını net şekilde söylemesinin ardından ABD Dolar Endeksi güncel durumda 104 seviyelerinin üzerine kadar çıktı. 2022 yılı içerisinde en yüksek seviyede 1.1496 seviyelerini görmüş olan Euro/Dolar paritesi de sene başından bugüne kadar olan sürede sergilediği geri çekilme sonucunda yüzde -8.41 oranında gerilemiş oldu. Güncel durumda mayıs ayı ortalamasında 1.05 olan paritenin 1.0350 seviyelerinden dahi işlem gördüğünü izledik.

Bu durumun ortaya çıkmasındaki tek etkenin FED’in hızlı faiz artışı politikası ve ABD’den enflasyon haricinde diğer gelen makro verilerin güçlü olması olmadığını belirten Finans Uzmanı Murat Özsoy, “Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artışına gitmek konusunda FED ile benzer bir zamanlama yapmadı ve faizleri bu sene artırmayı düşünmediğini bile geçmişteki toplantılarda söyledi. Ta ki geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde’ın ilk faiz artırımının varlık alımlarının tamamlandıktan bir süre sonra olacağını açıklamasına kadar. Bu durum karşısında da zamanlama olarak aslında ECB Başkanı Lagarde temmuz ayını işaret etti diyebiliriz” şeklinde konuştu.

EURO/DOLAR PARİTESİ GERİLEMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ECB temmuz ayı itibariyle faiz artırma politikasına geçecek olsa da Euro/Dolar paritesinin 2022 yılı boyunca yeniden sene başındaki 1.14 üzeri seviyelere çıkarmasını mümkün görmediğini söyleyen Özsoy, Hatta bu durum senaryo analizlerine dahi konulmamalı. Euro/dolar paritesi yılın sonuna kadar olan dönemde en fazla 1.10 seviyesini görebilir diye düşünüyorum o da az bir olasılık. İdeal senaryoda 1.06 seviyesi maksimum seviye olacaktır. En aşağıda ise, eğer ECB temmuz ayında faiz artışına gitmezse ve yılın geri kalanında da güçlü şekilde diğer Euro Bölgesi ekonomilerinin merkez bankaları ile eşgüdüm yakalayamaz ise 1.01’in altındaki seviyeler dahi gündeme gelebilir. Öte yandan ABD dolar endeksinin de yılın geri kalanında 102 seviyelerinin altına inecek gibi görülmüyor. Euro/dolar paritesinin yükseliş trendi yakalayabilmesindeki en itici güç ECB politikasından ötede Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi olur. Şu andaki duruma özellikle Rusya’nın tutumuna ve yaptırımlar karşısında halen bu savaşa devam etmesine bakacak olursak savaşın bu sene durması da ne yazık ki pek olası değil, en azından bu konuda ümit vaat edici bir gelişme de yok” tespitinde bulundu.