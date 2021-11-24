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Dolarda son durum ne?
Türk Lirası, dün en sert kayıplarından birini yaşadı. Dolar/TL'de değer kaybı gün içinde 18'in üzerine çıktı. 13,50'yi gören dolar/TL, akşam saatlerinde 13 liranın altında bir seyir izledi. Peki, Şu an dolar kaç TL?
Ekonomi 24.11.2021, 11:49
MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Merkez Bankası, dün akşam Türkiye piyasaları kapandıktan sonra döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilirken şöyle denildi:
"Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."