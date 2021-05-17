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Dolarda düşüş beklentisi sürüyor

HSBC, dolarda bu yıl ılımlı gerileme beklentisini koruyor

Ekonomi 17.05.2021, 14:21
Dolarda düşüş beklentisi sürüyor

Uluslararası yatırım kuruluşu HSBC, dolarda bu yıl ılımlı gerileme beklentisini koruyor.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda doların geçen ay ilk çeyrekte yaşanan yükselişin büyük bölümünü geri verdiği kaydedildi. Piyasaları

Fed'in muhtemel normalleştirme adımlarının yönlendirdiği ifade edilen raporda, "Ancak bu uzun vadeli bir süreç olacak" denildi.

Değerlendirmede HSBC'nin bu yıl dolarda halen ılımlı bir gerileme tahmin ettiğinin altı çizilirken, şöyle denildi:

ABD para biriminin uzun vadede diğer para birimlerinden daha iyi performans göstermesi muhtemel.

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