Dolar ve Euro her gün yeni bir zirveyi zorluyor!

Türk Lirası yeni güne kayıplarla başladı. Dolar/TL 11,70 ve Euro/TL 13,20 üzerini test etti.

ABD dolarının küresel bazda güç kazanması ve içeride gevşek para politikasına dair duruş, TL'nin güç kaybetmesine neden oluyor. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirime devam edeceğininin sinyalini vermesi ve politik cepheden bu yönde mesajların devam etmesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti.

Düşük Faiz kararlılığına ilişkin açıklamalar sonrası dolar/TL'de tarihi zirve 11,75'e taşındı.

Yurtdışında Powell etkisi

ABD piyasaları, Başkan Biden’ın Fed Başkanı Powell’ı yeniden Fed Başkanlığına aday göstermesi sonrası sıkılaştırmacı patikanın planlandığı üzere devam edeceği yönündeki öngörülerin tahvil faizleri cephesindeki yansımaları nedeniyle satıcılı seyir izledi. Amerikan dolarına olan yönelim ivmelenirken, ABD tahvillerinde satışlar gözlendi.

Powell’ın Fed'in araçlarını ekonomiyi ve işgücü piyasasını desteklemenin beraberinde, yüksek enflasyonla mücadele etmek adına parasal araçlarını kullanacağı yönündeki söylemleri ışığında piyasalar şimdilerde Haziran ayı Fed toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı fiyatlıyor.