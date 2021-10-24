Dolar 9.74'ü gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de görev yapan 10 büyükelçinin istenmeyen kişi' ilan ettiklerini açıklamasının ardından, Asya piyasalarının açılmasıyla Türk lirası dolara karşı yüzde 1.6 değer kaybederek 9.74’ü gördü.

Türkiye Merkez Bankası'nın (TCMB), artan enflasyona rağmen politika faizini 200 baz puan düşürmesinin ardından geçen hafta zaten rekor düşük seviyeye gerilemişti.

Türk lirası, pazar akşamı 9.75 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Böylelikle Türk Lirası bu yıl şimdiye dek, yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.