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Dolar, 6,05'i gördü

İdlib'de yaşanan hareketlilik ve artan jeopolitik riskler nedeniyle yükselişe geçerek 6 liranın üzerine tırmanan dolar/TL kuru, bugün 6,05 gördü. Kurdaki bu seviyeler, 28 Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeler anlamına geliyor.

Dolar, 6,05'i gördü

İdlib'de yaşanan hareketlilik ve artan jeopolitik riskler nedeniyle yükselişe geçerek 6 liranın üzerine tırmanan dolar/TL kuru, bugün 6,05 gördü. Kurdaki bu seviyeler, 28 Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeler anlamına geliyor.

11 Şubat 2020 Salı 17:23
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Dolar, 6,05'i gördü

Hafta başından bu yana ağırlıklı olarak İdlib bölgesinden gelen haberlerin yön verdiği dolar/TL kuru, günün ikinci yarısında yükselişe geçti. Kur, saat 14:28 itibarıyla dolar/TL 6,0525 ile yaklaşık 10 ayın zirvesini gördü. 10 ayın zirvesini gördükten sonra piyasaların kapanışına doğru geri çekilen kur saat 16:33 sularında 6,0380'den el değiştiriyordu. 
 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0180 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5840 lira olmuştu.

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

Dün yaşanan sert düşüşe karşı tepki alımlarıyla güne 119 bin 500'ün üzerinde 'merhaba' diyen BİST 100 Endeksi,  açılışın hemen gelen satışlarla 117 bin 500'ün altına kadar geriledi. Sonrasında tekrar artıya dönen endeks, saat 16:33 itibarıyla 119 bin 100 puandaydı. 

Akyol: Jeopolitik belirsizlikler sürdükçe TL üzerindeki baskının devam edecektir

ÜNLÜ & Co DAHA Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol, jeopolitik belirsizlikler devam ettikçe TL üzerindeki baskının sürmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Murat Akyol Foreks'e yaptığı açıklamada, son dönemde ABD’den gelen verilerin iyimser bir tablo ortaya koymasına paralel olarak ABD Doları'nın küresel olarak güçlü bir görünüm sergilerken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında ağırlıklı olarak zayıf bir performans sergilediğini vurguladı.

Ancak özellikle İdlib’de artan tansiyonun TL’nin kırılganlığını bir üst seviyeye taşıdığının net bir şekilde gözlendiğini belirten Akyol, "Bu noktada, çatışmaları durdurmak için Türkiye’de bulunan Rus heyet ile mutabakat sağlanamaması da negatif bir gelişme olarak öne çıkıyor. Jeopolitik tansiyonun yüksek olması ve Türkiye’nin Rusya başta olmak üzere bölgede varlık gösteren aktörler ile ilişkisinin nasıl şekilleneceği önemli bir soru işareti olarak kalmaya devam ettiği için belirsizlikler sürdükçe TL üzerindeki baskının sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan, gelecek haftaki toplantıda TCMB’nin faizler konusunda nasıl bir adım atacağına ilişkin soru işaretleri de TL’yi savunmasız bırakan bir diğer neden olarak öne çıkıyor. Bütün bunlar 6,00 seviyesinin üzerine iyice yerleşen kurda yukarı yönlü risk yaratıyor." 

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