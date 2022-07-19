Dolar 17,56 TL ile tahtını korudu!

Kurban bayramını geride bıraktığımız bugünlerde piyasalar Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bekliyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Karar öncesi, Türk Lirası'ndaki değer kaybı yaşanıyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,46 TL'den başlayan Dolar 17,56 TL'den, 17,75 TL'den başlayan Euro 17,95 TL'den, 20,93 TL'den başlayan Sterlin ise 21,08 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,4880 lira, avronun satış fiyatı ise 17,7600 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.710 dolardan,

959 TL'den başlayan Gram altın 965 TL'den,

1.543 TL'den başlayan çeyrek altın 1.552 TL'den,

6.349 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.384 TL'den,



10,52 TL'den başlayan Gümüş ise 10,61 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 858 Dolar, Ethereum ise bin 521 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol fiyatında düşüş sürüyor

ABD ham petrolü 101 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 105 dolar seviyesini aştı.