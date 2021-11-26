"Dijital hastane" Bulut Klinik, 3 holdingden yatırım aldı

İSTANBUL (AA) - Hastaları doktorlarla online olarak buluşturan ve doktorların klinik yönetiminde tercih ettikleri bir yazılım haline gelen Bulut Klinik, 3 farklı holding grubundan toplam 5 milyon 454 bin TL yatırım aldı.

Şirket açıklamasına göre, geliştirdikleri SaaS destekli yazılım ile kliniklerin kolay ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan, telemedicine özelliği sayesinde ise hastaları diledikleri zaman doktorlar ile buluşturan Bulut Klinik, 2020 yılında, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın yatırımcı olduğu KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan 1 milyon TL tohum yatırımı almıştı. Bulut Klinik; bu kez de, KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başta olmak üzere; Tohum Holding, Torkam Holding, Kuralkan AŞ ve İTÜ Arı Teknokent gibi kurumların da katılımıyla KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu liderliğinde toplam 5 milyon 454 bin TL yeni yatırım aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut Klinik kurucuları Yusuf Güleç ve Ali Hulusi Ölmez, "Bulut Klinik olarak, alınan yatırımın telemedicine hizmetinin daha geniş kitlelere ve global kullanıcılara yayılması için yapılacak çalışmalarda kullanılmasını planlıyoruz. Ülkemizin sağlık alanındaki bölgesel yetkinliğini global alana taşıyarak bu alanda ihracata başlayacağız." ifadelerini kullandı.

KT Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Hamit Kütük de Bulut Klinik'in, ilk yatırım sonrası ürün skalasını hızla genişleterek önemli yeni hizmetler sunmaya başladığını belirterek, "Türkiye'nin dijital hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de eş yatırımcılarımızla birlikte buna destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz, amacımız en kısa sürede bu hizmetleri önce bölgesel sonrasında global ölçekte sunuyor olmak." değerlendirmesinde bulundu.