Devrekani İçme Suyu Arıtma Tesisi için ihaleye çıkılacak

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine yapılacak olan 28 milyon TL bütçeli İçme Suyu Arıtma Tesisinin ihale süreci belirlendi.

İller Bankası, Kastamonu’nun Devrekani ilçesine yapılacak olan Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi (İçme Suyu Arıtma Tesisi) için ihale tarihini belirledi. Buna göre, 27 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında ihale yayın sürecinin tamamlanması bekleniyor. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 28 milyon lira bütçeli Devrekani ilçesi İçme Suyu Arıtma Tesisinin projesine başlanılacak.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devrekani ilçemize kazandıracağımız Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi (İçme Suyu Arıtma Tesisi) yaklaşık olarak 28 milyon TL bütçeli bir proje olup yüzde 50’si SUKAP (Su, Kanalizasyon ve Arıtma Projesi) çerçevesinde hibe olarak karşılanacak, yüzde 50’si ise İller Bankasından kullanacağımız düşük faizli kredi imkanı ile 15 yılda geri ödemeli şekilde karşılanacaktır. Bu proje saniyede 19 litre su arıtacak olup, geleceğe yönelik yapmış olduğumuz nüfus projeksiyonu baz alındığında ilçemizin 40 yıllık su ihtiyacı bu şebeke ve arıtma tesisi ile karşılanacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.