Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar TL’yi aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı uygulamasının avantajlarını vurguladı. Devlet katkısının BES’e düzenli ya da toplu olarak yatırılan tüm katkı payları için yüzde 25 oranında ödendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, sistemin bu sayede çok daha kazançlı hale geldiği ifade edildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin bireysel tasarruflar için çok önemli olduğunun altını çizen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli şunları söyledi:

“BES, ülkemizde tasarruf alışkanlıklarının kazandırılması için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilk günden bu yana sistemin teşvik edilmesi için pek çok başarılı çalışma gerçekleştirildi. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz 2013 yılında başlayan devlet katkısı uygulaması. Vatandaşımız ne kadar tasarruf ediyorsa, onun yüzde 25’i kadar da devlet destek oluyor. Bu uygulamanın sistemin bugünkü büyüklüğüne erişmesinde çok önemli paya sahip olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza da ‘tasarruf yapmayı ihmal etmeyin; BES’ li olarak ve sistemde kalarak maksimum devlet katkısından faydalanın’ diyorum.”

Emekliliğini hak ettiği halde BES' te kalan vatandaşlarımız var

Bireysel emeklilikten emekli olunabilmesi için 10 yıl süreyle sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması gerektiğini hatırlatan Atilla Benli, 17inci yılını geride bırakan sistemden bugüne kadar 132 bine yakın kişinin emekli olduğunun altını çizdi. BES'in büyük bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çeken Benli, "Sisteme yakından baktığımızda bazı vatandaşlarımız emeklilik sürelerini doldurmalarına rağmen ayrılmayıp birikime devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 107 bine yakın kişi, BES’te emekliliği hak etmesine rağmen sistemde kalmayı tercih etti. Bu da sisteme olan güvenin önemli bir kanıtı. 56-59 yaş aralığında 51 bin, 60-69 yaş aralığında 48 bin, 70 yaş ve üzerinde ise 8 bin adet sözleşmesi olan katılımcımız emeklilik hakkını kazanmalarına rağmen BES’ te tasarruf etmeye devam ediyor." diye konuştu.

2019 yılında emekli olanlar 900 milyon TL kazandı

2020’nin 9 aylık döneminde 18 bin 262 kişinin emeklilik hakkını kullandığını belirten Benli, 2019 yılında ise 24 bin 131 kişinin emekli olup, BES’ten birikimlerinin tamamını alarak ayrıldığını söyledi. Benli, "2019 yılında emekli olanlar sisteme toplam 1,6 milyar TL katkı payı öderken, emekli olduklarında ise 2,5 milyar TL geri ödeme aldılar. Bu da sistemin ne kadar kazançlı olduğunu bizlere gösteriyor" dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezince açıklanan 13 Kasım 2020 verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı yaklaşık 12,6 milyon olurken; toplam fon büyüklüğü de 165,7 milyar TL’ye ulaştı. Devlet katkısı fon tutarı ise 21,2 milyar TL oldu.

Ek ödemeyle daha fazla devlet katkısından yararlanmak mümkün

Devlet katkısı, ödenen katkı paylarının yüzde 25’i oranında devlet tarafından ödenen tutardır ve üst limiti, brüt asgari ücretin yıllık tutarının yüzde 25’i olarak hesaplanır. 2020 yılı için bu tutar 8 bin 829 TL’yken, bu yıl içinde sunulan maksimum devlet katkısı tutarından yararlanmak isteyenler kalan limit bilgisini şirketlerinden öğrenerek; yılın son ayında ek katkı payı ödemesi yapabilirler.

Sistemde en az 3 yıl kalanlar hesaplarındaki devlet katkısı tutarının yüzde 15’ini, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35’ini, en az 10 yıl kalanlar yüzde 60’ını ve 56 yaşının doldurup emekli olanlar yüzde 100’ünü almaya hak kazanır.