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ÇOMÜ Rüzgar Günü etkinliği, Enerjisa Üretim sponsorluğunda gerçekleştirildi

Enerjisa Üretim sponsorluğunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) düzenlenen ‘Rüzgar Günü’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Enerji sektörünün öncü isimleri, akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek rüzgar teknolojileri ve diğer konular üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Ekonomi 10.05.2022, 16:04
ÇOMÜ Rüzgar Günü etkinliği, Enerjisa Üretim sponsorluğunda gerçekleştirildi

Enerjisa Üretim sponsorluğunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) düzenlenen ‘Rüzgar Günü’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Enerji sektörünün öncü isimleri, akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek rüzgar teknolojileri ve diğer konular üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezi’nde Enerjisa Üretim Rüzgar Günü etkinlikleri, ‘Enerjimiz rüzgarla, geleceğimiz sizinle’ sloganıyla başladı. 2 gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde ‘Rüzgar Teknolojileri- dünü, bugünü, yarını’ konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan’ın yaptığı panele; Enercon Genel Müdürü Arif Günyar, Nordex Genel Müdürü Habib Babacan, Vestas Genel Müdürü Levent İshak ve Siemens Gamesa Genel Müdürü Ebru Çiçekliyurt katıldı.

Sektör temsilcileri tecrübelerini akademisyen ve öğrencilerle paylaşırken, öğrenciler de merak ettiği soruları uzmanlarına sorarak bilgi aldı.

Rektör Prof. Dr. Murat: “Gelecek, gerçekten yenilenebilir enerjide”

Açılışta konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, sektör temsilcileri ve öğrencilerin ÇOMÜ’de bir araya gelmesinden memnun olduğunu belirterek, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’mız, Avrupa Birliği’yle bu yıl yenilenebilir enerjiyle ilgili projesini başlattı. İlk etapta istihdam boyutu, eğitim boyutu olan bir proje. Türkiye’de ilk defa bu alanda yetişmiş bir insan gücü için biz temel oluşturduk. Bu beni çok sevindiriyor. Bugün enerji sektörünün bütün temsilcileri burada, öğrencilerimiz burada. Gelecek, gerçekten yenilenebilir enerjide. Gençlerimizin bu işe heves etmesi kendilerini bu işe adapte etmeleri, düşünmeleri çok önemli hem gelecekleri açısından hem de ülkemiz açısından. Ben bugün çok mutluyum dediğim gibi çünkü hayallerim bir bir gerçek oluyor. Enerjiyle ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin böyle bir aşamaya gelmesi ve sektörle bu kadar içli dışlı olması çok önemli. Benim yıllardır söylediğim bir söz vardı. Tek başına bir akademisyen bir anlam ifade etmez. Piyasayla haberiniz yoksa, ilginiz yoksa teorik bilgiler işe yaramaz. Yarım kalır, eksik kalır. Dolayısıyla enerjiyle ilgili çalışma yapanların, sektörle iş birliği yapmaları, akademik çalışmalarını onlara aktarmaları beraberce yeni ufuklara doğru yelken açmamız gerekiyor” dedi.

Erdoğan: “Gençlerin ilgisini görmek biz sektör öncüleri için çok kıymetli”

Panelin ardından İHA muhabirine konuşan Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, gençlerle bir araya gelmenin sektör temsilcileri için kıymetli olduğunu belirterek, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bugün değerli katılımcılarımızla rüzgar enerjisi sektörünün bugününe yön vermiş olan sayın yöneticilerimizle rüzgar enerjisinin dünü, bugünü ve yarınını hep beraber değerlendirdik. Bu sırada sektörümüzdeki kadın istihdamının nasıl arttırabileceğine, gençlerimize ne gibi iş imkanlarının sağlanabileceğini ve gençlerimizin iş hayatına adım atarken ne gibi konulara dikkat etmesi gerektiği konusunda çok güzel tavsiyelerde bulundular. Bundan sonraki panellerimizde de yine rüzgar enerjisinde dijitalleşme, sürdürülebilirlik gibi çok önemli başlıklar rüzgar enerjisi yatırımıyla devam edecek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde gençlerle birlikte olacağız. Gençlerin yenilebilir enerji konusundaki ilgisini görmek bu konudaki katılımlarını görmek, onların enerjisinden faydalanabilmek biz sektör öncüleri için de çok kıymetli. Bize bu fırsatı tanıdığı için sayın rektörümüze ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na da ayrıca çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Panel soru cevap ve önerilerin ardından son buldu.

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