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Çocuklar ve gençler "iklim krizi, salgın ve dijital dünyada büyümeyi" konuştu

- İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin "Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden Dijital Dünya, İklim Krizi ve Pandemi" etkinliği çocukların ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi

Ekonomi 24.11.2021, 13:58
Çocuklar ve gençler

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenen "Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden Dijital Dünya, İklim Krizi ve Pandemi" etkinliğinde çocuklar ve gençler, iklim krizi, Kovid-19 salgını ve dijital dünyada büyüme konularını ele aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında çocuklar, birer birey olarak hızla değişen dünyada bu değişimlerden nasıl etkilendiklerini, yetişkinlerin yaklaşımlarına dair neler düşündüklerini ve kendilerini nasıl hissettiklerini anlattı.

"Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden Dijital Dünya, İklim Krizi ve Pandemi" başlıklı etkinlik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin "Her çocuk yaşama ve gelişme hakkına sahip" maddesinden hareketle gerçekleştirilen etkinlikte, "Çocukların mutlu ve sağlıklı yaşamaları ve büyümeleri için nelere ihtiyaçları var?", "İklim krizi, pandemi ve dijitalleşmeyle beraber değişen dünyanın koşulları çocukları nasıl etkiliyor?" sorularının cevapları arandı.

BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi ekibinden Gözde Durmuş ve Ayşegül Kanal'ın konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, "Dijital Dünyada Büyümek", "Pandemide Büyümek" ve "İklim Krizinde Büyümek" olmak üzere üç farklı paralel oturumda çocuklar ve gençler söz aldı.


- "Biz gençler olarak iklim kriziyle birlikte ne kadar büyük çaplı bir yok oluşun yaşandığının farkındayız"


Burcu Meltem Arık’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda çocuklar ve gençler iklim krizinin boyutlarını ve karar alıcılardan beklentilerini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Efe Dağlı, "Gelişmiş bir medeniyet inşa etmeyi başardık ancak bunun getirdiği bazı sorumluluklar var ve insanlık olarak bu sorumlulukları almak zorundayız. Tüm bilimsel veriler; içinde bulunduğumuz iklim krizinin insanlığın başına gelmiş en büyük kriz olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Sarah Hearn, iklim krizinin sadece doğal hayatı değil ekonomiyi ve siyaseti de etkilediğini, eşitsizlikleri derinleştirdiğini ifade etti. Resul Hüseynzade ise, "Biz gençler olarak iklim kriziyle birlikte ne kadar büyük çaplı bir yok oluşun yaşandığının farkındayız. Umuyoruz ki yetişkinler de sesimizi duydukça empati yapacaklar ve bu hareketin bir parçası olacaklar." ifadesini kullandı.


- "Ailelerimiz bizleri kısıtlamak yerine iletişim kurmalı"


Verilen bilgiye göre, BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi’nden Gözde Durmuş'un moderatörlüğünde gerçekleşen "Dijital Dünyada Büyümek" başlıklı oturumda Ayaz Yaç, dijital dünyada belli mecralar için yaş sınırının olmasının çocuklar için iyi olacağını belirtti.

Elif Altınel, sosyal mecralardaki yaş sınırlaması konusunda 16 yaş altı çocuklar için hazırlanan "çocuk" başlıklı içeriklerin çok daha küçük yaş çocuklar düşünerek hazırlandığına, kendi yaşıtlarının sevebileceği içeriklerin az olduğuna ve hepsinin çizgi filmlerden oluştuğuna dikkati çekti.

Zeynep Nalbantoğlu da, "Dijital dünya sayesinde çok farklı ülkelerden insanlarla arkadaşlık kurarak İngilizcemi geliştirebiliyorum, hobilerimle ilgili bilgi edinebiliyorum. Ailelerimiz bizleri kısıtlamak yerine bizimle iletişim kurmalı ve isteklerimizi anlamalı. Böylece biz çocuklar dijital dünyada daha bilinçli bir şekilde var olabiliriz." yorumunda bulundu.


- "Kovid-19 ile ilgili bir karar alacakları zaman bize de sormaları gerekir"


Melda Akbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Pandemide Büyümek" isimli oturumda Merve Sayhan, "Korona ile ilgili bir karar alacakları zaman bize de sormaları gerekir." ifadesini kullanırken, Melek Vural, salgında çocukların eğitimde zorlandıklarını ve bu nedenle sınavlar yapılmadan önce sınav yapılıp yapılmayacağı ile ilgili kararın çocuklarla alınabileceğini ifade etti.

Etkinlikte söz alan bir diğer konuşmacı Leys Hadad, salgın sürecinde eğitime erişimde yaşanan zorluklara, arkadaşlarıyla vakit geçiremediklerinin altını çizdi.

#Değişen Dünyada Büyümek: Çocukların Gözünden Dijital Dünya #İstanbul Bilgi Üniversitesi
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