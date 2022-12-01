Clicksy’ye, 675 kişi 3 milyon lira yatırdı

Akıllı algoritmasıyla kullanıcısına kolaylıkla ve hızla fotoğraf baskı deneyimi yaşatan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden Clicksy, Fonbulucu kitlesel fonlama platformu üzerinden 3 milyon 61 bin 347 lira yatırım topladı. Girişim için toplam 675 kişi yatırım yaptı. Yapılan açıklamaya göre, hedeflenen rakamın üzerine çıkan kampanya, yüzde 105.6 başarıya ulaştı. Hem uygulama hem de masaüstünde hizmet veren bir Clicksy global ölçekte büyük bir pazar payına sahip olan Foto Kitap ürününün Türkiye’deki öncülerinden biri konumunda. Girişim, akıllı telefonlardaki ya da sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların kaybolup gitmesine karşı üretici ve kalıcı çözüm sunuyor.

Türkiye pazarında B2C Fotokitap pazarı henüz olgunlaşmadığını belirten Clicksy kurucusu Erdil Akın, bu pazarı hızla oluşturmak ve büyütmek hedefinde olduklarını söyledi. Pazarın önümüzdeki üç yılda en az yüzde 15 büyüyeceğini öngördüklerini belirten Erdil Akın, girişimin en az yüzde 50 pay alacağını ve ilerleyen yıllarda pazarın olgunlaşacağını ve çok daha fazla yeni oyuncunun gelmesi ile birlikte pazarın çok daha yüksek oranlı büyüyeceğini kaydetti. Akın, girişim olarak pazarda yüzde 30-35 seviyesinde bir payı korumayı planladıklarını dile getirdi.

Üç yıllık plan hazır

Yatırım sonrası pazarlama faaliyetlerine hız vererek 36 ay sonunda 73 milyon lira ciro, 23 milyon lira brüt kar elde etmeyi hedeflediklerini belirten Akın, Avrupa ölçeğinde sektöründeki en gelişmiş uygulama ve web yazılımlarından biri olduklarını, Türkiye’de ise önemli bir rekabet avantajları olduğunu kaydetti. “Yeni fikirlerimizi hızla geliştirerek dünyaya açılmak için planlarımızı yaptık. Önce Avrupa sonra da Arap Yarımadası ve Türk Cumhuriyetlerine satışa başlayacağız” diyen Akın, “B2B kanalında düğün ve yenidoğan fotoğrafçıları ile işbirliği yaparak sektörün dijital dönüşümünü sağlayacağız. Kurumsal şirketler ile işbirliği yaparak kişiye özel fotoğraf albüm ya da takvimleri ile birlikte yılbaşı ve doğum günleri için kişiye özel hediye sektörüne gireceğiz” dedi.

Akın, “Fenerium, Vodafone, Hopi, Mono, Fujifilm, Studio, Hepsiburada, gibi Türkiye’nin önde gelen platformları ve markaları ile işbirliği yapıyoruz. Fiziksel baskı ürünlerinin yanında, müşterilerimizin yaptığı bu özel tasarımların dijital versiyonlarını sosyal medyada paylaşabileceği, sahip olabileceği, filtreleyip, makyajlayabileceği yepyeni versiyon ve üyelik sistemi ile tüm dünyada satışa açılacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

BTM’nin girişimcilerine katkısı hız kesmeyecek

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Dünyanın en gelecek vaad eden merkezi seçilen BTM, Türkiye’nin yakın coğrafyasının en önemli startup merkezleri arasında yer alıyor. Ortaya koyduğumuz vizyonun büyük katkısı ile girişimcilerimiz de yatırım almaya devam ediyor. 2023 yılında da BTM’nin girişimcilik ekosistemine ve girişimcilerine sunacağı katkılar hızlı kesmeden sürecek” dedi.

Elbaşı, “BTM, sunduğu hizmetlerle startupların ticarileşmesinin ve ölçeklenmesinin yolunu açmaya devam ediyor. Daha çok girişimcimizle, yatırımcıyı sahnemizde buluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, ekosisteminde yakından takip ettiği Sahne XL etkinliğimiz 27 Aralık tarihinde gerçekleşecek olup girişimcilerimiz sahne alacaklar ve girişimlerini tanıtacaklar” dedi.