Çiğ süt fiyatına yüzde 47 zam yapıldı: Litresi 4.70 TL'den satılacak...

Ulusal Süt Konseyi, artan maliyetler sebebiyle tavsiye edilen çiğ süt satış fiyatını 3.20 TL/litreden 4.70 TL/litreye yükseltti. Böylece satış fiyatına yüzde 47 zam gelmiş oldu. Yeni fiyat 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Konsey'in sitesinde yer alan açıklamada şu bilgiler aktarıldı: